北京聞風：中國堅決抵制美病毒溯源操弄／文：鍾鳴九

然而，世衛組織的第二階段溯源計劃卻再次將武漢病毒所列為調查重點，對動物及冷鏈傳播研究避而不談。不僅引起60個國家致函反對，也引發普通民眾的憤怒。CGTN智庫發布網上民意調查報告顯示，參與投票的全球網民80%認為病毒溯源問題已被政治化。與此同時，海內外社交媒體上也大量出現調查病毒來源嫌疑國美國的呼籲。截至目前，由官媒《環球時報》發起的「呼籲世衛組織調查美國德特里克堡生物實驗室的中國網民聯署簽名」活動已有逾1800萬人參與簽名。對此，美方暫無回應；據環時透露，聯署服伺器曾遭到多個美國IP地址的網絡攻擊。

北京觀察家認為，病毒溯源已被美國操弄為一場針對中國的政治交鋒。本周中美天津會談後，美方再將中國在病毒溯源上堅拒政治化的立場，表述成中方拒與世衛合作第二階段溯源。這種栽贓抹黑的行為，雖然美國一再使用，仍對國際社會有一定迷惑性，中方須謹慎應對。

中方努力化被動為主動

值得注意的是，在病毒溯源問題上，中國在努力化被動為主動，在對美態度上，中國也轉向掌握主動權的取態。至於美國對華政策中「競爭、合作、對抗」的三分法，中方在天津會談中直指其中的話語陷阱，並提出構建以相互尊重、公平正義、合作共贏為前提的新型國際關係。新任駐美大使秦剛日前抵美後強調，中美正進入新一輪相互發現、認知和調適中，尋求新時代彼此相處之道。

觀察家分析指，在中美就病毒溯源、台海問題等交鋒仍然激烈的背景下，一種「相互尊重、平等相待、合作共贏、和平共處的中美相處之道」仍存在可能。但中美關係的調整時間長短，取決於雙方各自努力。對於中國，具體而言，堅持對病毒的科學溯源將是重要的一步。

據外交部發言人趙立堅透露，中方已在世衛組織提出第二階段溯源計劃前就主動提交了一份科學、專業、經過實踐檢驗的方案。接下來相信中方將繼續就科學溯源、反對溯源政治化和溯源恐怖主義等做出一系列舉措。

文：鍾鳴九