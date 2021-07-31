主持黨外人士座談 習：做好民生保障安全生產

新華社昨報道，中共中央政治局常委李克強、汪洋、王滬寧、韓正出席座談會。李克強通報上半年經濟工作情况，介紹關於下半年經濟工作的考慮。接着各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表先後發言。習近平表示，大家在發言中充分肯定上半年經濟工作成績，並就正確認識當前經濟形勢、做好下半年經濟工作提出了針對性、建設性意見和建議，「我們將認真研究、積極吸納」。

下半年續挖掘國內市場潛力

習近平強調，中國經濟在恢復發展中困難和挑戰不少，但潛力更大、優勢更多，有條件在上半年良好勢頭基礎上，鞏固統籌防疫和經濟社會發展工作成果；做好下半年經濟工作，要堅持穩中求進工作總基調，做好宏觀政策跨周期調節，挖掘國內市場潛力，強化科技創新和產業鏈供應鏈韌性，堅持高水平開放，統籌有序做好碳達峰碳中和工作，防範化解重點領域風險，做好民生保障和安全生產。

他還表示，要加強防災減災和應急體系建設，妥善安置好受災群眾，做好災後恢復重建工作；疫情防控不能放鬆，特別是要抓好外防輸入。