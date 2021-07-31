阻悼念惹民憤 鄭州官方昨設追思處 市委書記市長會議上默哀

明報記者

當局昨在鄭州地鐵五號線沙口路站B1出口豎起告示牌，稱「7月30日，地鐵5號線沙口路站開始搶修施工，爭取早日恢復運行，服務廣大市民。為了更好的追思逝者，在地鐵D出口（油化廠院內廣場）設置追思處，現場備有免費鮮花。敬獻時間：7月30日-8月4日」。

設在地鐵站附近廣場 免費供鮮花

騰訊大白新聞企業號報道稱，在鄭州市油化廠門口，放有白色和黃色的菊花，現場有工作人員分發鮮花，提醒悼念的人須佩戴口罩進入。一路上有工作人員指引，穿過長長的廊道，來到一個開闊的廣場上。廣場四角同樣有工作人員值守，桌子上放着祈福卡，悼念的人可填寫祈福心願。昨前來悼念的人絡繹不絕，南陽路街道辦事處工作人員稱，他們早上7時到達現場，8時開始發放鮮花。

用無人機拍攝 大學生遭公安毆打

在26日晚，鄭州市民和地鐵五號線罹難者親友自發前往沙口路站B1出口，並在站台外向死難者敬獻鮮花，寄託哀思，遭當局阻撓，並搬來圍板遮擋，引起民憤。當晚有市民拆除圍板，但天明後當局又圍出更大範圍。多名記者用無人機在現場拍攝，遭當局以無人機反制槍迫降。

28日，有西安大學生以無人機在現場拍攝，遭懷疑便衣人員毆打和搶走無人機。憤怒的民眾站出來保護被打的青年，並大聲質問：「為什麽不能拍攝，為什麽不能把真相告訴公衆？」同日，有兩名記者因拍攝鄭州市民向遇難者獻花被帶走問話。

當局在沙口路站設置追思處，網媒「科技生活快報」引述網民稱，「順從民意，堵不如疏，這樣做才對嘛，願逝者安息，生者堅強！」「不知道這些人中，有沒有敢於挺身而出承擔責任的人！」「早該如此。要理解人民群眾的感受！」

地鐵仍搶修 5號線未恢復營運 京廣路隧道試重開

鄭州發布消息，周四（29日）鄭州全市災後全面恢復工作推進會議召開，市委書記徐立毅主持會議並講話。會議一開始，徐立毅和市長侯紅等參會人員集體肅立默哀，向在雨災中殉職的黨員和遇難的民眾表示哀悼。鄭州地鐵工作人員亦集體在追思處向罹難者致哀。

據悉，遭水浸的鄭州地鐵目前仍在搶修中。5號線沙口路站線因洪水脫軌列車及受損設備搶修將展開，出入口區域將進入圍護施工。至於5號線恢復營運時間仍有待確定。此外，一度被水淹沒的京廣路隧道亦在昨日下午6時，恢復試通行，目前雙向各開通一條車道。

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