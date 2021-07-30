張家界疫延遼川蘇京多地 最少16宗

與「魅力湘西」有關 景點今關

江蘇淮安市昨日通報，洪澤區某企業赴張家界旅遊的員工中，3人核酸檢測陽性，途中與「魅力湘西」景區有關聯。北京昨亦通報新增2宗確診，均為張家界返京人員。湖南省委書記許達哲周三召開防疫會議指出，要及時做好排查檢測工作，對常德、張家界、湘西州等地區有序擴大核酸檢測範圍、全面加快檢測進度。另外要總結運用「大數據+網格化」篩查等，進一步加強對重點地區入湘、返湘人員的排查管理，特別要加強旅遊景區景點疫情防控。張家界昨日宣布，所有景區景點今日起關閉。

南京全市周三開展第三輪核酸檢測，祿口街道則全面啟動第四輪核酸檢測。截至28日，內地新增本土確診個案24宗，分別為江蘇20宗、四川3宗、北京1宗。

當局認祿口機場有監管缺口

中央紀委國家監委官網周三發布評論〈防疫漏洞盡快補〉指出，在河北石家莊疫情出現後，國務院聯防聯控機制多次強調要加強機場周邊、城鄉結合部、務工返鄉人員較多的農村地區疫情防控。在境外疫情形勢依舊不容樂觀的情况下，祿口機場存在監管缺位、管理不專業等問題，疫情防控的各項措施沒有落細落實。此外，在發現陽性樣本後，祿口機場對相關人員的防控管理也不到位，造成疫情蔓延。這不僅引發此輪疫情的地方單位要全面排查、深刻反思、落實整改，其他地方，特別是國際機場、邊境區域等，也要舉一反三、汲取教訓、查漏補缺。

（新冠疫情）