武漢買樓要申「房票」 網民調侃計劃經濟

一房票只能同時登記一樓盤

意見稿提出，符合條件的購房者才能領到「房票」，在完成公示後，一張房票一次只能登記一個樓盤，登記一次後即時鎖定，不能再去別的樓盤登記，等到開盤銷售後，購房資格認定結果自動解除鎖定。意見稿還明確嚴肅查處違法違規行為，無論是地產商，還是從業人員，一旦以不正當手段獲得購房資格，將記入信用檔案、罰款、被拉入行業「黑名單」。購房者也將面臨處罰，不僅取消其家庭本次購房資格，並列入房屋交易不誠信人員黑名單，一年內不予受理其家庭購房資格申請。

業界指有利擠出樓市泡沫

極目新聞「擇樓居」欄目引述業內人士稱，這是繼當地去年在新興片區光谷試點「集中開盤」後，武漢市房管局研究制定的又一精準調控政策，將有利於擠出泡沫。報道稱，以往購房者到處登記認購，造成樓市虛熱。部分意向購房者沒有購房資格，聽從房地產從業人員建議交錢後，不僅無法交易，購房款也遲遲未退，擾亂地產市場正常秩序。

「房產稅能解決 弄這麼複雜」

不少網民對政府此舉表示疑惑，有評論調侃是否回到「計劃經濟」，也有人稱「一個房產稅解決的事，弄這麼複雜」、「只有禁止炒房團入場，房價才能回到健康狀態」。也有熟悉地產市場的人士解釋，武漢所謂的房票在國內並非首創，類似成都去年實施的「購房預審碼」，只是叫法不同。 ​

今年以來，內地多地樓市成交節奏放緩，地產市場降溫，專家認為調控和監管力度進一步加大是主要原因。住建部今年來先後調研督導或約談了包括深圳、上海、北京、杭州等在內的13個城市。年初深圳出台「二手房參考價」政策後，一夜之間500間房地產中介門店關停，二手樓盤成交價半年內縮水15%，每平方米樓價降價超過1萬元人民幣。

中新社引述清華大學房地產研究所所長劉洪玉表示，未來內地樓市政策或現六大重點，包括增加保障性租賃住房供應、落實城市主體責任、加強房地產金融管理、持續整治房地產市場秩序等。