台海模擬戰再「慘敗」 美軍：作戰綱領要變

《環時》指美籍機向國會「要錢」

美國的「防務一號」（Defense One）等網媒27日報道，海頓周一在公開場合透露，在去年10月以解放軍為假想敵的台海衝突「模擬對戰」中，美軍慘敗，他提到兩個教訓，一是不能想當然地認為，美軍在面對大國對手時還能保持信息優勢；二是傳統的兵力集結模式，可能會在現代戰爭中給美軍帶來滅頂之災，因為人家都知道在哪集結，就會被攻擊。

內地官媒《環球時報》引述分析則認為，美軍接連披露「兵推」失敗的消息，有向國會要錢、渲染「中國威脅」的意圖，但也部分地體現了現狀。

美艦今年第7度駛台海 解放軍監視

「美國海軍研究所新聞網」（USNI News）披露，美國海軍第7艦隊宣布，伯克級導彈驅逐艦本福德號（USS Benfold(DDG-65)）周三通過台灣海峽，為今年第7次。據「東部戰區」官方微博消息，東部戰區組織海空兵力對美艦全程「跟監警戒」。東部戰區表示，美國頻頻作出類似挑釁行徑，充分說明美是台海和平穩定最大破壞者、台海安全風險最大製造者。東部戰區部隊隨時應對一切威脅挑釁。

另據國防部官網，國防部新聞發言人吳謙大校昨在例行記者會上，針對英國「伊麗莎白女王」號航母（HMS Queen Elizabeth，R08）編隊近日進入南海一事表示，中方尊重依據國際法在南海享有航行自由，但堅決反對有的國家處於挑釁的目的，不遠萬里派軍艦過來刷「存在感」。中國軍隊將採取一切必要手段，予以堅決有效應對。