駐美大使秦剛履新：推動關係回正軌 「中美關係大門已開不會關」

明報記者

秦剛出使後，新華社報道，國務院昨公布任免名單，免去秦剛的外交部副部長職務。秦剛此番出使美國，接替超齡任職、駐美8年的崔天凱，成為中國第十一任駐美大使。崔天凱已於6月23日離任回國。

盼與美各界溝通 祝早日戰勝疫情

據中國駐美大使館網站消息，秦剛抵美當晚，在發言中提到美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger），稱基辛格在50年前秘密訪華，叩開了中國的大門，「我相信，中美關係的大門已經打開，就不會關上，這是時代潮流，大勢所趨，民心所向」。他表示，中美正進入新一輪相互發現、認知和調適中，尋求新時代彼此相處之道；中美關係處於新的緊要關口，既面臨許多困難和挑戰，也有巨大機遇和潛力，何去何從，關乎兩國人民福祉和世界未來；一個健康穩定發展的中美關係，是兩國人民和國際社會的普遍期盼。

秦剛稱，他將按照中美兩國元首除夕通話精神，與美國各界架起溝通、合作的橋樑，維護中美關係的基礎及兩國人民的共同利益，共同推動中美關係重回正確發展軌道，「讓相互尊重、平等相待、合作共贏、和平共處的中美相處之道由可能變成現實」。他最後祝願美國早日戰勝疫情，人民幸福安康。同日，他向在美中國留學生致信，稱望他們成為促進中美友好的民間大使。

秦剛抵美後，新開了個人twitter，發出的第一條帖文稱：「已抵達美國，期待在這個國家接下來的時光」。後又發帖表示，他將在居家隔離14天後開展工作。外交部發言人華春瑩亦在twitter發布短片，祝福「秦剛大使」順利抵達大洋彼岸。

乏駐美經驗 曾任職UPI北京分社

與1980年代以來歷任駐美大使不同，秦剛未曾派駐美國，履歷上與美國交集極少。但據澎湃新聞，他加入外交部前曾在美國合眾國際社（UPI）北京分社擔任新聞助理，「熟知外國媒體運作規律」。同時作為外交部禮賓司前司長，他多次陪同國家主席習近平出訪，包括在2015年陪同訪美，深得習的信任。《紐約時報》援引熟悉中國事務的白宮前官員何瑞恩（Ryan Hass）稱，秦剛非常注重「領導人如何被描述及公開露面所傳達的形象」。

美駐華大使去年10月離任 懸空至今

《華爾街日報》4月最早引述消息稱秦剛或獲任命駐美大使，但直至其前日抵美之前，中國官方一直沒有予以證實。而美國前駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）去年10月屆滿離任後，職位懸空至今，美方尚未確認新大使任命。現時美國駐華大使館臨時代辦由副助理國務卿米德偉（David Meale）出任，他剛於本月12日起履職。中國人民大學外交學系教授王義桅認為，美國內部意見太多，估計總統拜登一時半會也不能派出駐華大使，「我們沒必要等」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676