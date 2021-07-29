讚「舉足輕重政治力量」 王毅促塔利班遏東伊運

「疆獨」組織「東伊運」自1990年代起在新疆及中亞地區製造多宗暴力襲擊事件，聯合國和美國於2002年先後將其列為恐怖組織，但美國去年11月撤銷其恐怖主義定性，稱過去十多年來已無可靠證據顯示東伊運繼續存在，引起中方不滿。有資料顯示，東伊運部分武裝分子駐紮在阿富汗。

據外交部網站公布，王毅指東伊運對中國國家安全和領土完整構成直接威脅，打擊該組織是國際社會共同責任，希望阿塔跟東伊運等一切恐怖組織徹底劃清界限，予以堅決有效打擊，為地區安全穩定及發展合作掃除障礙。

指美撤軍標誌政策失敗

王毅提到，美國和北約從阿富汗「倉促撤軍」，實際上標誌着美對阿政策的失敗，阿國有了穩定和發展自己國家的重要機遇。他又稱阿塔是阿富汗「舉足輕重的軍事和政治力量」，有望在阿和平和解及重建進程中發揮重要作用，實現「阿人主導、阿人所有」。

據網站公布，巴拉達爾對有機會訪問中國表示感謝，稱中國一直是阿國人民值得信賴的好朋友。他稱，阿塔決不允許任何勢力利用阿國領土做危害中國的事情，希望中方更多參與阿國和平重建進程。

另外，王毅前日亦在天津與蒙古國外長巴特策策格會談，雙方發布「進一步加強抗疫合作的聯合聲明」。聲明中指出，雙方歡迎世衛與中國早前聯合發布的新冠病毒溯源聯合研究報告，強調溯源是科學工作，不應政治化，呼籲世衛續推進全球溯源研究。