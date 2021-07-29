孫大午判囚18年 辯方斥法院「照搬」檢方指控

孫大午被控涉嫌觸犯聚眾衝擊國家機關、妨害公務、尋釁滋事、破壞生產經營、強迫交易、非法採礦、非法佔用農用地、非法吸收公眾存款、詐騙合共9罪，其中只有詐騙未被定罪。據「高碑店市人民法院」微信公號消息，在經歷連續14天庭審後，高碑店市法院對大午案宣判。

子囚12年 集團罰10億

據大午案法律團隊披露，法院判決孫大午8宗罪成立，數罪併罰，判處監禁18年，罰款311萬元。大午集團罰金、追繳、退還非法集資10億餘元；孫大午長子、大午集團董事長孫萌被判處有期徒刑12年，其餘18名被告被判處12年到1年不等刑期。

籲公眾關注民企生存環境

在宣判後，大午案法律團隊發聲明，稱這並不是一個正常的法律審判。聲明表示，對高碑店市法院無視絕大部分辯護律師的無罪辯護意見、照搬檢察院的起訴書對指控全部認定有罪感到十分失望和遺憾，懇請公眾繼續關注案件，關注中國民企的生存發展環境，關注中國的人權法治狀况。

孫大午現年67歲，河北徐水縣高林村鎮郎五莊村人。他由養雞發家，1995年出任保定市人大代表，大午集團同年成為中國500大私營企業之一。關心時事的他是內地知名「敢言企業家」。去年11月，高碑店警方以涉嫌尋釁滋事、破壞生產經營等罪刑事拘留孫大午等人，直至今年4月被正式逮捕。孫大午及多名被告一直堅稱無罪。

明報記者