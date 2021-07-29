南京疫擴7省市 旅遊活動成傳播鏈 張家界劇場2000人須驗 當局急尋

據國家衛健委及江蘇衛健委通報，內地前天（27日）新增本土確診55宗，南京佔47宗，其中18人在祿口機場工作，其餘多數為機場所在的江寧區居民。

南京機場失守懷疑成因：

清潔工未區隔境外境內

南京今波本土疫情一周來累計有近160人感染，其中機場清潔工、地勤及關聯病例佔多數。《健康時報》引述祿口機場賓館的外包物業管理公司陳姓負責人指出，機場清潔工作由多家外包公司承包，外包公司為節省開支，沒有將負責境外和境內航班區域的清潔員嚴格分開，導致機場「失守」。

《北京日報》旗下微信公眾號「長安街知事」報道，國家衛健委副主任、國家疾控局局長王賀勝已到南京指導抗疫。江蘇省委昨再開會，要求全省各地把握疫情傳播規律和Delta變異毒株傳播特點，更加系統精準地防控。

常德揚州大連現確診 成都5宗

南京疫情再波及成都、湖南的常德和江蘇的揚州。成都通報周二（27日）至昨晚6時新增5宗本土確診，1宗無症狀感染（隱形患者）；該5名確診者均曾到張家界旅遊，因而均與南京疫情有關。常德昨發現一名隱形患者，曾與成都確診者先後在當地喜來登酒店、桃花源機場等區域活動。另外，大連周二（27日）報告新增1宗本土確診，與26日發現的4名隱形患者均途經南京機場，並均曾到張家界「魅力湘西」劇場。

張家界防疫指揮部昨日發通告，評估上周四（22日）晚第一場「魅力湘西」演出的所有觀眾為高風險群組，要求劇場暫停演出一周。《健康時報》引述劇場工作人員稱，當晚有約2000多名觀眾。澎湃新聞報道，張家界武陵源區已組織劇場演出人員、武陵源景區工作人員、酒店等2900多人做檢測，結果均為陰性。當地將組織第二次檢測，並已着手逐一聯繫當晚觀眾做流行病學調查。

此外，一名從南京江寧赴揚州就醫者在當地做核酸測試的結果呈陽性。揚州緊急升級防疫措施。北京昌平區回龍觀昨晚亦發布通告，轄區內一名自張家界返京人員發燒，正等待核酸檢測結果。

（綜合報道）

（新冠疫情）