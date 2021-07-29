「網攻可釀開戰」 拜登：習近平極渴望成軍事最強

美國之音報道，拜登周二在上任後首度到訪國家情報總監辦公室，並發表演說稱，網絡威脅愈來愈能夠對現實世界造成破壞，「如果我們最終陷入一場戰爭，與一個大國交火，將是重大網絡攻擊造成的後果」。他又提到，中國國家主席習近平「極渴望（deadly earnest）」在2040年代成為世界上最強大的軍事力量及經濟體，「我們要搞清楚如何在不加劇（局勢）下維持步調」。

拜登政府日前聯合歐盟、英國等盟友，指控中國政府在全球範圍內發動網絡攻擊，包括微軟電郵伺服器3月遭攻擊事件。美國司法部還起訴4名中國公民，指控其參與全球黑客活動。中方多次強調，堅決反對並打擊任何形式的網絡攻擊，不會鼓勵、支持或縱容黑客攻擊，反稱美國才是全球最大的網絡攻擊來源國。

另據澳洲自由黨籍參議員、前陸軍少將莫蘭（Jim Molan）周二接受天空新聞（Sky News）訪問，批評中國政府不願和平解決爭端和尊重法治，並提到澳洲需要面對太平洋地區可能開戰的局面，因此必須提升國防實力，「不要想當然認為美國會前來幫忙」。他又稱，澳軍在面對中國時只能撐兩天。