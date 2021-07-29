官方最新統計：河南水災73死 經濟損失千億

央視報道，周學文稱，今年以來，內地洪澇災害受災3481萬人次、146人死亡失蹤，7.2萬間房屋倒塌，直接經濟損失1230億元，與近5年同期均值相比，分別下降34%、64%、45%、22%。但7月17日以來，洪澇災害造成河南、山西、內蒙古等21省（區、市）1540萬人受災，96人死亡失蹤，轉移安置161.4萬人；尤其是河南省災情重，傷亡大，截至昨日有73人遇難。

7月16日以來，河南省洪澇災害已造成鄭州、新鄉等16個市、150個縣市區、1366.43萬人受災。新華社報道，河南全省目前緊急轉移安置84.14萬人（累計轉移安置147.08萬人）；農作物受災面積102.1萬公頃，成災面積51.83萬公頃，絕收面積17.98萬公頃；倒塌房屋17015戶55293間，嚴重損壞房屋41,327戶145,983間，一般損壞房屋130,467戶582,989間，直接經濟損失885.34億元。

鄭州鼓勵坐公共交通 免費一月

另據官方的「鄭州發布」昨稱，為緩解交通壓力，減少私家車以免塞車，市政府決定，自昨日起至8月28日鄭州公共交通免費，鼓勵廣大市民乘搭。此前，暴雨一度讓鄭州交通癱瘓，隨着洪水退去，交通在逐漸恢復。出現巨大傷亡的鄭州地鐵線仍然停運，微博「鄭州地鐵」上周五起未見更新。