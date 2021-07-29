內媒拍攝花祭遭帶走 外媒採訪災情收死亡威脅

南方日報集團旗下的《南方都市報》記者陳沖以俯拍角度，拍攝了鄭州地鐵5號線沙口路站外擺滿鮮花、以表哀思的場景（見圖）。財新傳媒記者陳亮則在晚上以類近角度拍攝同一情景。兩人其後被警帶走，在鄭州市南陽路派出所接受問話後獲釋。

指記者遭騷擾被迫刪片 FCCC促當局保護傳媒

另據美國之音報道，駐華外國記者協會（FCCC）昨發聲明，指數家外國傳媒的記者報道河南鄭州災情時，遭當地居民騷擾，英國廣播公司（BBC）與《洛杉磯時報》的職員甚至收到死亡威脅（death threats）。聲明提及，共青團官方微博曾要求民眾「匯報」報道洪災的BBC記者白洛賓下落，指白洛賓成為內地網民滋擾的對象；上周六有「德國之聲」及《洛杉磯時報》記者在鄭州街頭採訪，遭民眾圍堵並嘗試取走攝錄器材；有法新社記者採訪隧道災情時被數十人包圍，被迫刪除所拍片段。

聲明對此表達嚴重關切，呼籲中國政府兌現允許外國記者在中國不受限制地採訪的承諾，並承擔起保護記者安全的責任。

《環時》：外媒抹黑 民眾憤怒有因

《環球時報》昨日回應稱，中國民眾對西方媒體的報道產生憤怒情緒，完全事出有因，批評西方媒體長期扮演抹黑中國的角色，對西方社會形成偏執的對華看法，負有不可推卸的責任。

明報記者