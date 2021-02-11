台府院百人LINE遭入侵 國安會調查 信息內容遭擷取 公司籲用户檢查「點對點加密」開關

上周發現異常 加密功能遭關

據《自由時報》報道，台灣LINE上周發現部分用戶信息內容遭擷取外流，調查結果顯示被攻擊對象包括台灣總統府、行政院、軍方、縣市政府及朝野政黨等100多名政治人物，且受害者隱私設定中的「Letter Sealing」點對點加密功能遭關閉。報道指出，由於被鎖定的LINE用戶非常精準，顯示並非一般黑客所為；從入侵手法分析，黑客可能透過間諜軟件「飛馬（Pegasus）」發動攻擊，國安單位將進一步釐清。

LINE就事件發布聲明表示，公司積極且謹慎對抗全球性的網絡犯罪與攻擊，系統偵測到異常後已立即採取必要措施保護用戶，並向執法單位報案。

報道指手法似透過「飛馬」攻擊

台灣內政部刑事局證實，上周六（24日）已接獲LINE公司通知，周二接到正式報案，此案目前交由偵查第九大隊分析相關資料和偵辦追查。針對受害用戶身分和人數、黑客攻擊手法，LINE表示，因為已進入調查，不便透露相關細節。一般用戶若有疑慮，可檢查點對點加密功能是否開啟，以保護信息安全。

《華盛頓郵報》等多家媒體日前報道，以色列網絡情報公司NSO集團提供的間諜軟體「飛馬」被用於針對智能手機的黑客攻擊，外泄的手機號碼高達5萬個，受害者包括34國的600多名政府官員和政界人士，在社會上引起廣泛關注。「飛馬」間諜軟件早期透過「釣魚連結」方式入侵手機，在大量垃圾簡訊中夾帶惡意連結，使用者點擊後就會被入侵。據報其攻擊方式現已升級，毋須使用者點擊惡意連結亦能入侵，例如可透過iOS漏洞執行程式碼，偽裝成iOS系統服務。

台灣行政院資安處處長簡宏偉昨日表示，經初步了解，行政院高層官員與幕僚並未收到LINE的提醒信息。他上周接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時表示，台灣正採取重大措施防範技術漏洞，包括聘請約24名電腦專家故意攻擊政府系統，幫助台灣抵禦每個月遭受多達2000萬至4000萬次的境外網絡攻擊。

台：攻擊多來自大陸 外交部：無根據

簡宏偉在該訪問中又表示，台灣已能抵禦絕大多數網絡攻擊，但由於數量相當龐大，加上大多數來自中國大陸，迫使政府認真看待問題。大陸外交部當時回應稱，台灣的指控「毫無根據，純屬惡意」；國台辦則批評台灣利用網絡攻擊抹黑大陸為「慣用伎倆」，將大眾注意力從近期爆發的疫情上轉移。

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