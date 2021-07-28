憂警戒下調防疫鬆懈 台北嚴查旅館按摩店

據中央社及「聯合網」報道，台灣5月19日進入疫情3級警戒，其後4次延長警戒至周一（26日），其間各地廟宇關閉。昨日降為2級警戒後，台中市大甲鎮瀾宮及萬和宮開放民眾入廟參拜。鎮瀾宮副董事長鄭銘坤稱，該廟按防疫規定人流上限99人，入廟前要量體溫、實名登記和戴口罩，廟內不能抽籤，倘擲筊須自備筊杯。萬和宮也採取相同防疫措施。有信眾表示，入廟參拜可以抒發內心不安情緒，可在媽祖面前說悄悄話，期待疫情早日過去。

台北昨日動員近400名警力突擊檢查182家旅館及按摩店。警方表示，酒店、舞廳、夜總會、酒吧等八大行業仍須停業，民眾可能轉到汽車旅館、賓館等聚會，恐導致疫情擴散，警方將加強檢查相關場所。

昨16確診 分佈桃園台北新北新竹

台灣昨天新增16宗本土確診及1宗境外輸入，另有一宗染疫死亡個案。確診者介乎30多歲至60多歲，分佈於桃園市、台北、新北、新竹縣。中央疫情指揮中心指揮官陳時中稱，疫情大多有脈絡可循，仍受控制。

（新冠疫情）