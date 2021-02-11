7天112宗確診 南京指Delta致爆疫

央視報道，據南京當局通報，前日新增的確診病例中，有7宗為無症狀感染者（隱形患者）轉確診，新增患者集中在重點管控區域。通報指出，引起這次疫情的是Delta變異病毒株。江蘇省長吳政隆昨再到南京視察，強調要提升管控措施，將江蘇省與南京市的力量，整合形成統一高效、省市一體的指揮體系。

「喜事緩辦喪事簡辦」 退燒止咳藥禁售

防疫指揮部昨亦發布最新通告，其中提到將嚴格管理大型活動，包括如非必要不舉行節慶和大型會議、聯歡、體育比賽等活動，倡導「喜事緩辦、喪事簡辦」；暫停KTV、戲院、健身室、酒吧等密閉場所營業；農貿（集貿）市場、藥房、批發市場、商場超市等重點場所則限制人流。另外，全市藥房須暫停銷售退燒、止咳、抗病毒和抗生素等4類藥品，以「進一步加強對發熱、咳嗽病人的管理」。

據南京市委宣傳部微信公眾號「南京發布」消息，南京市委疫情工作領導小組及市防疫指揮部前天開會，強調要緊盯「在一至兩個潛伏期內撲滅疫情、實現病例零死亡、醫護人員和集中隔離點人員零感染」的目標，。會議又提出要提前準備第三輪全民檢測；同時要「有序放緩城市日常運轉節奏」，中高風險地區及封閉管理區域內各類公共場所，如非必要須立即關停，其他區域亦要嚴格執行防控措施，減少聚集活動。

（新冠疫情）