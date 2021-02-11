「防輸入」漏洞 檢測結果未出獲安排住酒店 外交人員陽性 京酒店400人隔離

住客抗議 質疑酒店知悉確診未停業

微博網名為「j1_orb」的涉事酒店住客昨日發文稱，「因津巴布韋副總統赴京治病」，核酸檢測未有結果就獲安排入住酒店，連累其他住客被隔離。該住客稱，她在周日（25日）早上7、8時就看見酒店前泊有救護車和設防護線，但酒店當時仍為客人辦理入住，直至當晚9時才開始封鎖。

該住客當天下午外出吃飯，一回酒店「就被逮進去」被指示等通知，周一（26日）做完檢測後仍未能離開，「（昨）下樓問才知道解決方案就是分批拉去集中隔離點隔離21天」。她批評酒店對住客隱瞞疫情，外賓確診卻仍安排其入住，以及酒店管控極差，要求酒店道歉並賠償損失。

警拉線封鎖 住客網文遭刪

據該住客發布的多條短片顯示，酒店外圍昨日已被警方拉起封鎖線，停泊多輛警車、救護車和旅遊巴，有身穿防疫裝備的工作人員戒備。眾多住客與封鎖線外的人員發生爭執，有住客斥酒店「區別對待」外國人和中國人，稱不接受隔離。酒店一名負責人試圖解釋，稱下午收到官方通知後立即採取防控措施，「這就叫人道」。有住客反駁，要求他解釋為何早上已知有確診仍照常經營。一名疑似當局防控人員則呼籲住客冷靜及勿違反傳染病防治法規定。該帖文及短片其後均被刪除。

衛健委翌日通報 未披露染疫者身分

東城區衛健委「健康東城」微信公眾號周一通報，25日上午8時55分，「1名入境外交人員因醫療需要」，到該區某醫療機構做入院前例行核酸採樣，「隨後轉運至附近某酒店等候檢測結果，其間在房間未外出」；11時20分，該人員被診斷為無症狀感染者（隱形患者）。官方截至昨天仍未披露該外交人員身分。翻查資料，津巴布韋現任副總統奇溫加同時兼衛生部長，曾於3月18日在津國完成接種兩劑國藥疫苗。

酒店電話接線員工對本報稱，「我們現在也被隔離了，出不去。我也想了解什麼情况」。問及感染者是否為津副總統，該員工稱不知情。「界面新聞」另引述酒店員工稱，目前酒店客人和員工已全部完成檢測。有員工表示，昨天早上第一批60多名「密切接觸」的客人已被送去隔離。

勵駿是於2008年開業的五星級酒店，附近有北京協和醫院，約3公里外是外交部。多個旅遊網站顯示，酒店昨起至8月底處於不可預訂狀態。

明報記者

（新冠疫情）