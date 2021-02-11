不得挑戰中國制度 不得阻發展 不得侵犯主權 王毅晤舍曼提3底線 京：雙方談得很深很透

至截稿前，美國國務院未有就會談發布聲明。

據中國外交部網站消息，王毅在會晤中就如何管控分歧、防止中美關係失控提出3點要求，劃定「3條底線」：一）美國不得挑戰、詆毀甚至試圖顛覆中國特色社會主義道路和制度。他說，這事關14億中國人民的長遠福祉，事關中華民族的前途命運，是中方必須堅守的核心利益。二）美國不得試圖阻撓甚至打斷中國的發展進程，「中方敦促美方盡快取消對華實施的所有單邊制裁、高額關稅、長臂管轄以及科技封鎖」。三）美國不得侵犯中國國家主權，更不能破壞中國領土完整。王毅強調涉疆、涉藏、涉港等問題「從來不是什麼人權、民主問題」，而是反「獨」的大是大非問題，台灣問題更是重中之重，警告如「台獨」挑釁，大陸有權採取任何手段制止。他又奉勸美方「在台灣問題上務必恪守承諾，務必慎重行事」。

會上指拜登政府「延續前朝錯誤」

外交部發言人趙立堅昨說，中美雙方都認為會談坦率、深入和具建設性，保持溝通非常重要，雙方應開展更多開誠布公的對話。趙又稱，中方認為中美關係目前面臨嚴重困難和挑戰，下步是走向衝突對抗還是得到改善發展，美方需認真思考和作出正確選擇。他補充稱，中方表明了對拜登政府對華政策的態度，認為後者「總體上延續了上屆政府的錯誤對華政策」，不斷挑戰中國底線，中方「堅決反對、堅定應對」。

趙又稱美方說要「負責任地管理雙邊關係」，王毅遂提出3條底線。美方還提出要為兩國關係設立「護欄」，中方則強調設立行為規範要雙方商訂，平等互利，美方不能單方面對中國設立行為邊界。

（綜合報道）

（中美角力）