地鐵站外悼念花束被圍封 民眾：連鮮花都怕

遺屬斥鄭州地鐵有責「不可推卸」

「極目新聞」報道，「頭七」當晚，沙口路站出口擠滿悼念的民眾，地上擺滿鮮花，有留言卡寫道「這個世界你來過，你的勇敢我們記得」、「願一路走好，天堂沒有洪水，安息」等字句。不過其後被人用圍板圍住，引來網民不滿，質疑「他們連鮮花都怕」，形容圍板「欲蓋彌彰」。深夜有市民動手拆除並移走圍板。有當地傳媒就圍板一事向鄭州地鐵查詢，工作人員回應稱，「具體是哪個部門圍板還在核實中」。

不少民眾昨日續到地鐵站外獻花，鄭州居民李女士表示，自己是一名母親。「我當天雖然沒有坐地鐵，但我從網上了解到有幾位遇難者都是女性，她們丟下了自己的孩子，孩子失去了媽媽」，話沒說完，淚已湧出。

上調至14死 名單事隔一周公布

河南鄭州上周二（20日）暴雨引發洪水，倒灌入地鐵5號線，當局早前公布造成12人死亡。官方昨日更正死亡人數至14，並公布死亡名單，多名失聯乘客被證實遇難；截至昨日，全省的水災遇難者共71人。遇難乘客沙濤的妻子表示，鄭州地鐵在今次事故中有不可推卸的責任。她指當日部分地鐵線已進水，但5號線仍照常營運；發現地鐵路段進水後，長達一個多小時內亦無及時疏散乘客逃生。

（河南直擊）