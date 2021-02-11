「水淹及胸逾句鐘 救援艇滿又要等」 衛輝災民一度徬徨 當局：安置8.6萬人 行動「基本完成」

明報記者 鄭海龍 新鄉報道

救援隊昨日在衛輝城展開最後搜救。據本報記者觀察，當地大街均被洪水淹沒，部分地段深近兩米。救援快艇往返穿梭，船隻的引擎聲及船舶相會時發出的聯絡哨聲此起彼伏。除救援人員外，城中人影罕見，偶爾有民眾在及胸的水中搶救自家財物。救援人員將快艇開進小區，在每一棟樓下喊「還有沒有人」，得不到回答，便轉向別區搜尋。

病妻留家電話打不通 夫蹚水出門求救

常先生（圖）與太太最初留在衛輝市政府後方一個如農家院落的住所，數日來水不僅沒退，還愈漲愈高，「最高時候水能浸到二樓」。至周日（25日）下午，供電供水都受影響，常先生擔心有病在身的太太，開始打電話求救，但總打不通。常先生只好冒險蹚水出門，「當時水已經到了胸口，我好容易蹚出去，看到滿街都是快艇在救人」。常先生趕緊攔快艇，但經過的快艇全都載滿災民，他在水中站了一個多小時，「我都有些絕望了」。

常先生稱最後有個救援隊將他與妻子帶離險境，現在二人住進新鄉市一個安置點。他說那裏有被褥，食水充足，醫院還派醫生巡診，覺得安心多了。

病患3000 醫院入水兩天

住院者憶苦况：斷水電人擠人

新鄉醫學院第一附屬醫院位於衛輝市一處高地，一名已撤離的患者說，周日（25日）晚上洪水猛漲，漫進醫院。翌早10時左右，醫院已斷水斷電，病患亟待轉移。「身邊（準備）出院的人把東西能扔的都扔了，人擠人要往外出」，人們排長龍等待上船撤離，救援艇優先運走重症患者、孕婦和兒童，一些大型挖掘機則載着年輕人離開。中部戰區第83集團軍官兵也緊急出動救援，昨日凌晨將9000多人轉移至安全地區，其中包括3000名病患。

家在衛輝火車站辛莊村的徐先生，昨日下午被要求從衛輝市第二小學的安置點集體撤離。此前徐先生因家中水浸被轉移至學校，他說小學裏除了無電，其他吃的用的都有，不想離開。不過，接到撤離命令後，該校約700名災民昨午已被送到轉運點，截至下午5時許基本上已全數轉移。

施援期間聞母獲安置 義工淚崩

在衛輝協助安置災民的工作人員中，除了各地救援隊和志願者，還有當地市民。在公路局工作的張先生連日在前線工作。其家中臥病在牀的七旬母親則委託姐姐照料。協助災民登上鏟車、以到別處安置期間，張先生接到姐姐來電，稱母親已被安全轉移，籲其安心工作。此時年近五旬的張先生掛掉電話，情緒失控大哭「不是兒不孝，是兒實在脫不開身」。

河南至今逾1330萬人受災

截至昨日中午12時，暴雨造成河南全省150個縣市區、1573多個鄉鎮共1331.98萬人受災。根據天氣網，河南雨勢已經轉弱，鄭州今日小雨，其後兩天放晴，新鄉28日至30日仍有雨。

（河南直擊）

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