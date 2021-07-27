傳媒人籲換領導 文章下架 鄭州市委書記徐立毅被指習親信

朱順忠文章寫道，河南鄭州市委、市政府官員在本次水災的表現有目共睹，請黨中央、國務院考慮，是否需要給這座城市換帥。他認為「鄭州應該換帥，也必須換帥。否則民憤難平，亡靈難安」。更為重要的是，如此執政水平更不利於鄭州市接下來的搶險救災工作，「說不定還會鬧出大亂子」。

朱順忠：民憤難平 亡靈難安

他表示在上周二鄭州遭遇暴雨後的一周多時間裏，鄭州市民的失望情緒已徹全城。「如果鄭州市主要領導，一開始就足夠重視氣象部門的五次紅色暴雨預警，相信斷然不會有50多條生命溘然長逝。」除此以外，水庫泄洪時間、地鐵停運與否、救援工作的分佈與調動，都一再出現致命失誤。文章直指「鄭州市主要領導欠百姓一個說法、欠亡靈一個交代」。

在文章發出後，朱順忠補充稱，其本人的手機瞬間被打爆。他進一步說明，鄭州市主要領導在此次洪災中，表現的執政能力太差，「中央應該全面考慮，對主要領導做出調離或者免職處理」。他並促請鄭州市黨委和政府的主要領導，「如果對執政還有一絲悲天憫人的話，應該主動提出引咎」。

「之江新軍」一員 雨災表現失準

朱順忠的文章直指鄭州市現任市委書記徐立毅，在內地較為罕見，去年武漢爆疫時，亦曾有武漢傳媒人公開呼籲換帥。徐是「之江新軍」一員，被認為是國家主席習近平的親信。據公開資料顯示，徐曾做過寧波市水利局長，對治水應不陌生，但他這次在鄭州雨災的表現「大失水準」。

文章的作者朱順忠曾在河南媒體擔任記者，後在北京的《長城月報》、北京青年報集團旗下的《法制晚報》等媒體任職，2016年因報道維權律師被控「煽顛」遭當局整肅。

明報記者