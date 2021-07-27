共產主義渠漫溢 新鄉衛輝全市被淹 部分區域水深1.6米 至少20萬人受災

明報記者 鄭海龍

衛輝審計局前日微博發文求助

河南省轄縣級市、由新鄉市代管的衛輝市連日來遭洪水淹浸，該市審計局官方微博前日深夜公開發文求助，稱衛輝市目前全城被淹，水位最深達1.6公尺以上，且城區水位不斷上漲，近60萬人受災，呼籲擁有船、遊艇、剷車乃至大型抽水設備的個人或單位盡快協助救災。

新鄉醫學院第一附屬醫院位於城區的地勢高位，昨凌晨5時亦被水浸。醫院內大量病患急需轉院。水位上漲，當地前幾日賴以疏散災民的鏟車亦被水浸，一度只能依靠衝鋒舟運送災民。昨日中午，大量救護車在衛輝高速路口處排隊等待進入衛輝轉運病患。

「共渠」成功加固 昨午水位回落

有當地官員向本報稱，衛輝此輪水浸，是受衛河水位上漲和旁邊的「共產主義渠」漫溢影響。當局已徵調部隊與搶險隊員緊急加高加固堤壩，至昨日上午9時許，「共產主義渠」曲裏段右岸漫堤加固合攏成功，止住市區水位持續上漲的趨勢。至昨日下午，水位有所回落，但城區水浸仍然嚴重。當地官員還稱，此番水浸使衛輝約20萬人受災，目前仍有10萬人等待轉移。

官員：抽水泵快艇汽油告急

此前，衛輝市副市長孫建明上周五（23日）在網絡發出急需救災物資的求助信息後，來自各地的物資不斷送往衛輝。至昨日晚間，當地用於存放救災物資平原體育中心爆倉。當地官員表示，目前衛輝的食品與水等物資已基本夠用，但急需抽水泵和衝鋒舟轉運災民。此外大量被轉運的災民還需牀墊、被褥、折疊牀等以供休息之用。另有救援隊方表示，因昨日抽排水和快艇使用頻繁，儲備的汽油與柴油亦已告急。

河南省政府昨日召開防汛救災新聞發布會表示，截至昨午12時，全省因災遇難69人，當局在京廣路三處隧道內共拖移車輛247輛，現場排查發現5男1女共6名遇難者。禍不單行，據平涼市政府新聞辦昨發布的消息，一輛載有63人的河南牌照大客車在甘肅省平涼市涇川縣境內發生重大交通事故，造成13人死亡，47人受傷。