中美天津會晤 舍曼憂北京打壓港藏疆 中方提兩清單 促美撤銷對官員制裁

謝鋒：關係變僵因視華作假想敵

據外交部網站消息，謝峰在上午的會談中對舍曼表示，中美關係目前陷入僵局，面臨嚴重困難，根本原因是美國一些人把中國當作「假想敵」，以轉移美國國內矛盾；他敦促美方改變當前「極其錯誤的思維和極其危險的對華政策」。

謝鋒提到，美方對華的「競爭、合作、對抗」三分法，是遏制打壓中國的「障眼法」，即在有求於中方時就要求合作，在優勢領域就脫鉤斷供封鎖制裁，為遏制中國不惜衝突對抗。他還質問「美國憑什麼以全球民主人權代言人自居？」，讓美方先解決好自己的人權問題。但謝鋒仍重申，中方願與美方平等相待、求同存異，美方應該改弦易轍，與中方相向而行，相互尊重，公平競爭，和平共處。謝鋒曾任外交部駐港公署特派員，因「敢於鬥爭」獲認可。

在會後的傳媒吹風會，謝鋒稱中方還向美方提出兩份清單，一份要求美方糾正對華錯誤政策和言行。中方敦促美方無條件撤銷對中共黨員及家屬的簽證限制；撤銷對中方領導人、官員、政府部門的制裁；取消對中國留學生的簽證限制；停止滋擾留學生、打壓中國企業；撤銷將中國媒體登記為「外國代理人」或「外國使團」；撤銷對華為首席財務官孟晚舟的引渡等。

另一份則是中方關切的重點個案清單，就中國部分留學生赴美簽證遭拒、中國公民在美遭受不公正待遇、駐美使館遭滋擾等個案，要求美方盡快解決。謝鋒稱會談總體「深入、坦率」，增進了對彼此立場的了解。

舍曼：歡迎競爭 但不尋求衝突

舍曼下午再與王毅會面。美國國務院昨晚發聲明稱兩人的會談「開誠佈公」。舍曼強調，美國歡迎與華競爭，計劃繼續加強自身競爭力，但不尋求發生衝突。

舍曼對中方多項行為提出擔憂，包括北京打壓香港民主、在新疆實施種族滅絕、對西藏的人權侵犯，對傳媒設限及打壓新聞自由，以及在網絡、台灣、東海和南海等領域的行為等。她又重申中美在符合全球利益領域合作的重要，例如氣候變化、禁毒反核，及朝鮮、伊朗、阿富汗與緬甸等地區問題。

專家：氣氛緊張的會議延續

彭博社引述南京大學國際關係學教授朱峰稱，謝鋒的言論表明此次天津會談「非常艱難」，似是3月氣氛緊張的阿拉斯加會議的延續，他認為，會談不會有任何實質突破。

（綜合報道）

（中美角力）

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