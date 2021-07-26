中美未見面先舌戰 王毅：給美補平等課

舍曼料今與王毅會面後將結束訪問。據美國國務院網站消息，美方高層官員在傳媒吹風會表示，舍曼將向中方表示，美國歡迎與中國的競爭，但需要有一個公平的競爭環境和護欄（Guard rails），並將強調美國不希望競爭轉向衝突。她將藉訪問之機表達對中方許多行動的擔憂。

美方：舍曼將強調防範競爭變衝突

該名官員稱，舍曼此次訪問是在中美阿拉斯加會談的延續，「我們認為高層官員保持開放的溝通渠道，開展坦率和公開的討論，尤其就雙方意見分歧之處舉行這種討論，對於雙方減少誤解、維護全球和平與安全以及在重要問題上取得進展都至關重要。」

舍曼早前曾表示，美國將從「實力地位」出發與中國打交道。據中國外交部消息，王毅前天回應稱，美國總想憑藉自己的實力向別國施壓，自以為高人一等，他要明確告知美方，世界上「從來不存在」、「也不應該有」高人一等的國家，「中國更不會接受任何國家自詡高人一等。」

王毅說，「如果美國到今天還沒有學會如何以平等的態度同其他國家相處，那麼我們有責任和國際社會一道，好好給美國補上這一課。」

今年3月18日，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和王毅在阿拉斯加的安克雷奇，同美國務卿布林肯、白宮國安顧問蘇利文舉行高層戰略對話。這是中美在拜登政府任內首次面對面接觸，雙方在首場公開會談中唇槍舌戰。

路透社報道稱，中美關係如今的惡化程度，令美國外交政策圈對天津會談取得顯著成果不抱期待，但若會談順利，或為拜登和國家主席習近平的會面打下基礎，兩人有可能於10月底在意大利舉行20國集團峰會期間會面。

華學者：中美恢復正常交往進程

澎湃新聞引述中國社科院美國研究所所長倪峰稱，此次天津會談是中美兩國恢復正常交往進程的一部分，對中美間避免誤判、管理分歧、溝通意圖、增信釋疑都有幫助，至於會談前的「雜音」則實質反應兩國關係的客觀狀態。

（綜合報道）

（中美角力）