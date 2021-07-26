南京共檢57陽性 絕大部分曾打疫苗

自南京祿口機場上周二（20日）檢出9宗陽性個案以來，當地隨即做全員核酸檢測。中新網報道，據南京市衛健部門統計，至上周六晚上8時，該市共檢測完成920.9萬人份核酸採樣，共發現57宗陽性。為阻止疫情傳播，南京於昨上午11時起對全市常住人口、來寧人員開展第二輪全員核酸檢測。楊大鎖表示，收治新冠病毒病例的南京市第二醫院湯山院區已整體騰空，確保充分的牀位等醫療資源。

專家：症狀輕 說明疫苗還是有作用

南京確診病例中，多數都打過新冠疫苗。中國江蘇網引述東南大學附屬中大醫院重症醫學科主任楊毅稱，根據在廣東、瑞麗疫情中的觀察，接種過疫苗的病例，在總體上，症狀都比較輕，轉為重型病例的幾率是明顯比較低的，病程是比較短的。所以說疫苗接種還是有保護作用的，呼籲民眾平時做好防護，打了疫苗還是要堅持戴口罩。

另據中央社，台灣中央流行疫情指揮中心昨公布，全台新增12宗本土確診病例及1宗境外輸入，沒有死亡個案。指揮官陳時中說，疫情可控制，但不能掉以輕心，仍可能出現反彈。

（新冠疫情）