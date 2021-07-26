射擊女將失準 網民怒罵遭禁言

1998年出生的王璐瑤，被稱為「射擊女神」，在國家隊奧運10米氣步槍積分排名第二，但在東京奧運，王璐瑤止步於資格賽。她在賽後發微博表示，「很抱歉，很遺憾，我承認我慫了，」並且表示自己不會放棄，3年後會重返奧運賽場，還配上難過表情的自拍。

此舉動激怒內地網民，有評論攻擊王璐瑤稱「是不是太想紅，打完比賽不總結經驗，立刻來微博曬自拍，觀感很不好」、「代表國家去參加奧運會是讓你去慫的？」、「三年後還有你的位置嗎？」等。被罵後，王璐瑤刪除了微博帖文。

首金楊倩曾曬NIKE 被罵「反骨」

射落本届奥運首金的楊倩，亦由「英雄」變成「跪族女孩」。事緣網民瀏覽楊倩微博時發現她去年曬出多張照片，分享她收藏照片中全是NIKE的波鞋。於是引起部分網民憤怒，有網民直接就罵楊倩為「跪族女孩」、反骨。

微博：詆譭奧運健兒 嚴肅處置

官媒新華社、《人民日報》等發文聲明拒絕網暴。微博平台亦發聲明，稱發現部分帳號在評論區對中國奧運選手惡意詆譭、侮辱攻擊，造成惡劣影響。依據《微博社區公約》等相關規定，對33個涉事賬號作出禁言90天至180天的處罰，同時刪除35條評論。聲明稱，每名奧運健兒都是為國出征，這是愛國的最好證明。無論比賽結果如何，他們都是這個夏天最可愛的人，值得尊重與敬佩。同時，站方還將繼續深入排查相關內容，對詆譭、造謠、侮辱攻擊奧運代表團成員的有害信息一經發現將嚴肅處置並公告。