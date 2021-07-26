泄洪被轟草菅人命 負責人：做足程序 鄭州洪水倒灌多人死亡 常莊水庫：不開閘更嚴重

明報記者 鄭海龍

位於鄭州中原區的常莊水庫是鄭州市備用飲用水源。庫容量為1708萬立方米，屬中型水庫，距離市區僅約兩公里。昨日中午，水庫水位124.94米，輸水洞仍處泄洪狀態。

常莊水庫總工程師栗毓敏對本報稱，事發當日（上周二）鄭州正在經歷極端暴雨。早上8時水庫超汛限水位一厘米，達127.50米。依照防汛預案，常莊水庫向鄭州市水利局、河南省水利廳上報準備泄洪。上午11時30分開閘，初始流量只有每秒3立方米。水庫工作人員在巡查時在大壩背水坡發現疑似管湧（水從堤壩中湧出），便又將險情上報。水利部門也派出專家到現場研判。

下午3點全面泄洪 當局翌日凌晨通知

栗毓敏表示，受上游洪水入庫量巨大壓力和險情威脅，至下午1點18分，水庫輸水洞閘門全閘泄洪，下午3時30分，溢洪道5個閘門也開始「全排泄洪」（整排閘門打開）。「當時上游洪峰臨境，水庫入水量達每秒800立方米，當日6個閘口最總「洪量為每秒500立方米。」她表示，因仍有餘差，常莊水庫在當晚7時13分水位一度達131.31米。官方微博「鄭州發布」於翌日、即上周三凌晨發帖，稱水庫於上周二上午10時30分泄洪。

稱防汛辦已通知 災民：沒任何預警

有網民指摘，稱常莊水庫泄洪時未向民眾發布預警信息。常莊水庫黨支部書記趙潤濤對本報稱，水庫泄洪需嚴格依照防汛預案。預案中最重要的一條，是保護下游居民的廠礦企業生命財產安全。他指出，事發當日泄洪的報告上報給鄭州市水利局和河南省水利廳，相關專家根據上下游的水量和承受能力決策泄洪方案，並由省防汛辦下達泄洪通知，而在泄洪前，防汛辦也會要求當地政府部門通知居民和企業轉移。對於趙潤濤的說法，鄭州不少受災民眾此前在網絡稱，泄洪時並未得到當局任何形式的預警通知。

被指地鐵事故主因 趙潤濤：唯一選擇

另有受災民眾稱，對於水庫泄洪是否是加重鄭州災情，導致地鐵遭遇洪水倒灌並造成多人死亡的重要原因，趙潤濤表示，上周二開始賈魯河水位已上漲，下游防汛部門壓力非常巨大。但同時常莊水庫面臨上游每秒800立方米的入水量，也壓力倍增。他形容當日的水庫的儲水壓力，已達1959年建庫以來最大。為保障大壩和下游的安全，適度泄洪已是唯一的選擇。「如果不泄洪，一旦潰壩水庫下游就是一片汪洋，鄭州遭受的水災要比之前更為嚴重」。

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