華領館轟NBC用不完整中國地圖 東奧選手進場「中華台北」先於中國 日NHK稱「台灣」

中國駐紐約總領館的微信公眾號昨日發文稱，NBC奧運頻道在轉播東京奧運會開幕禮中國代表團出場畫面時，使用了一張不完整的中國地圖，有關行為引發網民質疑和不滿，影響十分惡劣，傷害了中國人民的尊嚴和情感。

總領館發言人指出，地圖是國家版圖的表達形式，象徵國家主權和領土完整。作為曾在美獨家轉播2008年北京奧運會的美國主要電視媒體，NBC應認識到這一問題的嚴重性質，並採取措施糾正錯誤。發言人表示，團結、和平與友誼是奧運會永恒的主題。中方一貫堅決反對將體育運動政治化，堅決反對有違奧林匹克憲章精神的行為；試圖利用奧運會玩弄政治「小把戲」，進行自我標榜以達到不可告人目的的行為決不會得逞。

陸網民批日「小動作」 台媒：台日友好

台灣今年繼續以「中華台北」（Chinese Taipei）名義參賽，據中央社報道，隊伍入場時，現場司儀以「中華台北」介紹，但轉播單位日本放送協會（NHK）直接稱「台灣」。在出場順序上，中華台北隊依照日文五十音「ta」的發音排序第104位入場，而非Chinese Taipei的「chi」；中國隊則排在第108位，是繼1984年台灣重返奧運後，中國代表隊首度排序在中華台北隊後。日本在奧運會上幫台灣「正名」，台媒形容是「台日友好」，大陸有網民對日本不滿，認為日方又藉機搞「小動作」。

賴清德為「台灣代表隊」加油

江啟臣：非搞正名時候

台灣副總統賴清德在facebook發文為「台灣代表隊」加油，國民黨主席江啟臣昨日表示，中華隊就是中華民國的奧運代表隊，「此時此刻不是搞正名運動時候，且賴副總統過去也沒有公開支持2018年的東奧正名公投」，拜託政府不要再拿意識形態問題製造紛擾，讓選手分心。台灣獨派大老、制憲基金會董事長辜寬敏則表示，樂見日本在國際場合以台灣做為正式名稱，期待台日關係正常化。