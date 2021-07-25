流失海外近百年 天龍山石窟佛首回故里

在日被阻拍賣 用3個月追索回國

在昨日佛首回歸儀式上，佛首捐贈人、日本東瀛國際拍賣株式會社董事長張榮獲太原市頒授「榮譽市民」稱號。中新社引述張榮稱，「我是無償捐贈，佛首回到故土，就是對我最好的褒獎」。他表示，將把太原市政府頒發的獎金捐出，用於支持文物追索返還工作。

該佛首從發現到追索回國，僅用了3個月的時間。央視報道，去年9月14日，國家文物局發現日本東瀛國際拍賣株式會社擬於東京拍賣一尊「唐天龍山石雕佛頭」，疑是太原市天龍山石窟流失文物。於是迅速組織鑑定，判斷其確屬天龍山石窟第8窟北壁佛龕主尊佛像的被盜佛首，年代為隋代，於1924年前後被盜鑿並非法盜運出境。

國家文物局立即啟動追索機制，在去年10月15日致函拍賣行，要求終止與佛首相關拍賣和宣傳。翌日拍賣撤銷。國家文物局又聯絡張榮，鼓勵其促成文物回歸。至10月31日，張榮與日籍文物持有人談判完成洽購，並決定將佛首捐給中國政府。同年12月12日12時，佛首運抵北京。

這尊佛首長33.7厘米，寬30.4厘米，高44.5厘米，重55.5公斤，主要由石英和方解石構成。佛首內部一致性較好，無顯著裂隙。頂部和耳部發現彩繪痕迹，推斷佛像原始狀態應有彩繪。鼻翼及鼻樑部位存有機材料，推斷有修復經歷。

細觀這尊佛首，面部表情十分慈祥，嘴角微微上揚，眼睛彷彿也笑得瞇成一條縫。不過，天龍山石窟卻自然風化侵蝕較為嚴重，在第8窟中，該佛首的佛身部分僅能看出大致輪廓，而佛身細部的雕刻紋飾已經完全看不到了。

隋石窟雕塑 1920年代盜鑿運出境

天龍山石窟開鑿於北朝晚期至隋唐時期，是中原地區代表性佛教石窟，在中國石窟雕塑發展藝術史上具有重要地位。其中第8窟是天龍山石窟中規模最大，且唯一有明確開鑿紀年的石窟，應為公元584年，也就是隋開皇四年開鑿。

1920年代，有很多探險家來到天龍山石窟，拍攝了大量照片，並引來巨大災難。當年在日本古董行「山中商會」的驅動下，天龍山石窟被大規模盜鑿，涉及超過240尊雕像，幾乎所有造像頭部，甚至全身被盜運境外，並流落在多家日本、歐美博物館及私人收藏家手中，其受破壞程度在中國石窟中最為慘烈。