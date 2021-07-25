煙花逼浙 多地最高預警

澎湃新聞報道，受煙花影響，預計至今日（25日）晚間，江蘇南部到上海沿海將出現80到200厘米的風暴增水，浙江嘉興到台州沿海將出現150到350厘米的風暴增水，浙江溫州到福建漳州沿海將出現50到130厘米的風暴增水。上海市、浙江嘉興市、紹興市、寧波市、舟山市和台州市的風暴潮預警級別為紅色，江蘇南通市和浙江溫州市的風暴潮預警級別為橙色。

長三角多地鐵路停運航班取消

此外，長三角多地鐵路停運、航班取消。中新社報道，從25日起，杭深鐵路寧波至溫州段、杭甬鐵路、蕭甬鐵路、金山鐵路、金千鐵路、金台鐵路等均告停運。杭州蕭山國際機場25日所有航班取消，26日也會有大量航班取消；上海亦取消25日所有航班。而水上客運方面，浙江沿海86條水路客運航線、125個渡口已全部停運。

而煙花未到，前鋒已對杭州造成災情，都市快報微信公號消息，從前日至昨日上午11時，全市面雨水不斷，蕭山進化鎮吉山村和華家墊村出現山泥傾瀉，村莊地勢比較低的人家已經被淹，很多村民已經轉移在家中二層暫避。浙江紹興、金華、義烏等地也有不同情况的災情。