新鄉洪災11萬人疏散

湖北陝西300人專隊赴新鄉抗洪

觀察者網報道，新鄉衛河兩岸大面積村莊、社區、農田、道路已被淹沒。在鳳泉區下轄村莊，大量房屋被淹，水深處一層建築幾乎沒頂。在新鄉市區與衛輝市交界的唐莊鎮山彪村，災情較為嚴重。有村民家中的糧食、衣物、家具、電器等物品被水浸泡，室內淤泥堆積，損失嚴重，牆上殘留的痕迹顯示室內水位曾達胸口位置。

據不完全統計，新鄉市共有107個鄉鎮受災，截至23日，受災人口逾128萬人，緊急疏散11.4萬人，農作物受災面積逾12萬公頃。應急管理部昨稱，應河南省請求，已緊急從湖北省、陝西省抽組兩支排澇專隊共計300人，攜103台套大流量排水裝備，連夜趕赴河南新鄉執行排澇搶險任務。

新鄉市防汛抗旱指揮部昨發出通告，稱新鄉河渠迎來第二次洪峰，共渠漫堤，湧入衛河，致排泄能力下降。目前各方正全力組織搶險救災，周邊民眾已疏散，漫堤區域正在固堤截流。「鶴壁發布」微信公號亦發出公告，稱近日衛河、共渠來水量猛增，當日下午1時啟用白寺坡蓄滯洪區，並疏散所有村民。目前蓄滯洪區已封鎖，嚴禁車輛等進入，嚴禁民眾私自返回。