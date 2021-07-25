特寫：外出必經隧道 男子心有餘悸：車子限號全家避禍

車子被冲幾十米 下樓找車用繩繫

20日上午11時，在京廣北路隧道口附近一間公司工作的雷先生，用手機拍下窗外街道上在雨中車水馬龍的短片，並配上陳淑樺的《醉紅塵》，發到朋友圈。影片中通往隧道的街道上，已開始出現積水。當時雷先生並未意識到幾個小時後，這個城市將面臨一場重大災難。

下午4時54分，他在朋友圈又發了一條同一路段的延時攝影，並配上《笑傲江湖》的音樂，短片清晰見到街道上的水慢慢漲起來，淹沒了路面，有汽車在路口熄火。此後，雷先生的朋友圈未再更新。事實上，在他的手機中，還保留一段事發傍晚到第二天黎明的街景延時攝影。他未發布這段短片，因為這段時間記錄的是他的萬幸，但卻是鄭州的不幸。

「當時的水，好像是從四面八方一起冲過來的。根本不給人反應的機會。我自己的車被從街對面冲了幾十米，越過隔離帶，冲到街這邊」，雷先生停車的地方離京廣北路隧道大約百多米；他下樓找車，用繩子將車輪繫在路邊的樹上，當時水已齊腰深，「人行起來很艱難」。雷先生說，當日原本打算下班後帶老婆和一對子女去買牀，因車子限號，不得不改變計劃。這也改變了他一家的命運。雷先生說，如果按照原計劃，很可能隧道沒頂時，自己的車子就在裏面。

他繫完車子，當晚看新聞，得知隧道已經被淹。翌日，雷先生路經隧道口，只見渾濁的泥水中，漂浮着幾輛車，有一輛車車門半開，男司機身子卡在門縫中，頭栽在水裏，一動不動。「後來救援的人來了，開始清理車輛，當時一個女人應該是那人的妻子，看到屍體穿的一雙鞋子後，倒地嚎啕大哭。」

睹女子對屍慟哭 「我躲過禍卻想哭」

雷先生說女人慟哭的畫面就像電影一樣，一遍遍在他腦海裏重演，令他無法安心。「不知道為什麼，我的全家都躲過了災禍，而我卻壓抑得想哭。」雷先生說，事後自己一遍遍翻看關於救援的影片，「我看到過被拉出的一輛車，車上有好幾雙大人和小孩的鞋子，有人說，可能鞋子的主人都遇難了。但我寧願相信他們都第一時間逃出來了，因為車上的泥印，不像曾經有人的樣子，至少水灌進車時，他們都安全離開了」。他頓了頓，「他們一定都安全離開了」。