隧道拖出200車 鄭州當局稱發現4屍 倘家人失蹤 籲去殯儀館查詢

明報記者 鄭海龍

京廣路隧道的清理工作從21日開始，前晚（23日）仍徹夜未停。多台「龍吸水」高功率抽水系統將隧道內的積水不斷抽向路面。記者現場見到大批身穿迷彩作訓服的軍人在現場穿梭不停，清潔作業車輛魚貫駛入隧道，又接連駛出，忙個不停。至昨日凌晨6時許，京廣路段淮河路口隧道實現雙向貫通見底，目前正在全面檢測。昨日清晨，京廣路沿線的馬路，停放多輛滿是泥垢的車輛，這些車輛均是前晚從隧道內拖出的被淹車輛。有的車輛四門大開，內飾和座椅上鋪滿泥垢；也有的車輛四門緊閉，裏面散落雜物。

內媒改報道稱遇難人數「核實中」

澎湃新聞引述負責京廣路抗洪搶險工作的鄭州市城市管理局相關負責人稱，京廣路3個規模隧道，經排查，在京廣北路隧道中發現200多輛車，並稱有4人遇難。該名負責人表示，官方目前正在核實死者身分並聯繫家人；又呼籲若市民家中有失聯者，可向殯儀館了解相關情况。不過，至昨日晚間，澎湃新聞修改了相關報道，稱「遇難人數正在核實中」。本報向鄭州市殯儀館核實是否有送來遇難者遺體，但多番電話未有人接聽。

隧道沒頂 3人靠摸索管道逃出

梨視頻報道，在鄭州暴雨中，京廣路隧道最後一名逃生者吳強稱，事發時自己的車輛被堵在隧道內動彈不得，但街上的雨水下灌得很快，他與司機、妹夫3人商量，由會游泳的妹夫先行出去，不會游水的司機又讓吳強自行逃生。但吳強與妹夫堅持帶着司機3人一起逃生。3人在灌滿水的隧道中摸索着一條管道浮出水面，並努力攀上隧道的水泥橫樑，他形容若不是這條管道，可能就會被水冲進隧道喪命。

幹部殉職 子仍在抗洪無暇辦喪事

河南省應急管理廳稱，截至23日，河南強降雨已造成56人遇難、5人失蹤。傷亡人數中，包括新華社報道在抗洪搶險中殉職的鄭州7名中共黨員與幹部。51歲的鄭州鞏義市米河鎮米北村13組村民小組長馬新喜，是7名殉職人員之一。

米河鎮黨委副書記劉銳鑌接受本報採訪時表示，馬新喜是在執行疏散群眾的任務時，為救村民被洪水捲走。米北村第一書記馬垣仁對本報稱，事發本月20日下午1時40分許。米北村遭洪水突襲，水深很短時間便漲至兩米。馬新喜被冲走後，遺體被村民在第二日尋回。他並表示，馬新喜的兒子亦是村裏預備黨員，事發後仍在抗洪前線奔忙，無暇替父親下殮火化。

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