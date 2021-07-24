警戒級別下周降為二級 台重開堂食 雙北續禁

集會上限百人 娛樂場續關

中央社報道，行政院發言人羅秉成昨表示，蘇貞昌昨早召開政院擴大防疫會議，首先由疫情指揮中心指揮官報告近來疫情發展，並由各部會報告各項防疫指引規劃及昨與各縣市防疫會議後的相關修正意見。會後蘇貞昌根據指揮中心的防疫規劃，裁示將疫情三級警戒調降至二級。集會活動人數上限將放寬至室內50人、室外100人，餐飲業若有適當防疫措施，也可開放堂食。蘇貞昌表示，台灣疫情日漸趨穩，才能迎來27日的防疫警戒降級，但各項活動鬆綁之後，仍應嚴格遵守防疫指引，守護得來不易的成果。

疫情警戒級別調降至二級，指揮中心亦公布各行各業的詳細防疫指引，但休閒娛樂場所、教育學習場所仍須關閉。風傳媒消息，二級防疫要求包括：外出仍需全程佩戴口罩；確實執行實聯制（發送簡訊報告行蹤）登記措施；保持社交距離；營業場所或公共場所室內空間每人至少1.5米，室外空間每人至少1米；集會活動人數上限為室內50人，室外100人；餐飲堂食原則依照衛福部規定處理等。

柯文哲：群聚吃飯最後才開

防疫降級的消息傳出，台多個行業視如大事，特別是服務旅遊業，紛紛提出吸客方案，不過聯合報報道，台北市長柯文哲表示，他和新北市長侯友宜討論過，雙北至今仍有社區潛伏感染，若突然全部開放，疫情恐會重新爆發。他說，市民殷切期盼可以解封，但降到二級後，群聚吃飯一定是最後才開放，再等一周，密切觀察疫情狀况；其餘如公園涼亭、運動公園、狗活動區、花市等公家場域都會陸續開放。而侯友宜則宣布，新北仍維持禁堂食、只准外賣，包括在超市或大賣場等。

台灣從5月19日宣布全台進入三級警戒，並公布戶外全程戴口罩、市內禁5人群聚等9大防疫措施，隨後又四度延長，至本月26日到期。近日台灣確診人數一直下降，據中央流行疫情指揮中心昨日公布，台灣昨新增23例本土確診，另新增2例死亡。

（新冠疫情）