北京聞風：北京金融改革試驗區「第二金融街」受矚目 ／文：鍾鳴九

麗澤金融商務區從一開始規劃就面向全球徵集設計方案，包括美國、德國、法國、日本、新加坡及香港等14個國家和地區的66個申請人提案。最終「北京金融產業第三極」方案和「天賦麗澤」方案獲勝。據北京城市總體規劃，麗澤定位於新興金融產業集聚區和首都金融改革試驗區，總佔地面積4.36平方公里。

麗澤所處位置臨近金朝中都遺址。據《北京城史話》記載，有62年歷史的中都城，共有13座城門，麗澤門為其中之一。自金朝滅亡700餘年後，北京在臨近麗澤門遺址附近修建了麗澤橋，以及城市主幹道的「麗澤路」。之後麗澤拔地而起，與金中都結下不解之緣。

「兩區」建設促進北京對外開放

在「十四五」期間，麗澤將借助北京「兩區」建設契機，吸引頂級金融機構、高科技企業進行數字金融創新試驗和應用場景落地。所謂「兩區」建設，是中央支持北京開放發展的一項重大政策，即擴大開放綜合示範區和自由貿易區的建設，促進北京的對外開放。這其中進行數字金融創新試驗為重要內容之一。

658公司落戶麗澤 多為新興金融

據悉，去年底，北京首個數字人民幣測試應用場景落地麗澤，近期作為數字貨幣頂層設計與基礎研究機構的中國人民銀行數字貨幣研究所，也落戶麗澤。目前入駐麗澤的企業已達658家，包括核心金融央企中國農業再保險公司、中國廣電、華為中國總部等一批大型科技和金融企業。其中金融類企業佔據「半壁江山」，而這中間又以新興金融企業為主，並佔金融企業總數的94%。未來，麗澤還將釋放近300萬平米的高端產業發展空間，持續推動數字人民幣在麗澤擴大、豐富測試應用範圍。

當前「數字中國」建設如火如荼，加快和規劃發展數字金融對於促進區域經濟發展轉型升級和更好地服務實體經濟都有重要意義。由於「數字金融」在新興金融體系中居重要頭部位置，這或是麗澤打造金融改革試驗區的重要支撐。

文：鍾鳴九