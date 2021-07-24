習近平上任後首赴拉薩考察

【明報專訊】國家主席習近平昨結束在西藏3日的考察調研活動。當日他聽取了西藏自治區黨委和政府工作匯報，對西藏各項工作取得的成績給予肯定。他又接見了駐西藏部隊官兵代表，要求全面加強練兵備戰工作，為推進西藏長治久安和繁榮發展積極貢獻力量。這是他2012年底接任國家領導人後首次前往拉薩。