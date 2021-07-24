習近平上任後首赴拉薩考察

【明報專訊】國家主席習近平昨結束在西藏3日的考察調研活動。當日他聽取了西藏自治區黨委和政府工作匯報，對西藏各項工作取得的成績給予肯定。他又接見了駐西藏部隊官兵代表，要求全面加強練兵備戰工作，為推進西藏長治久安和繁榮發展積極貢獻力量。這是他2012年底接任國家領導人後首次前往拉薩。
央視網消息，昨日上午，習近平聽取西藏區委和政府匯報時強調，要準確把握西藏工作的階段性特徵，紮實做好群眾工作，提高社會治理水平，確保國家安全、社會穩定、人民幸福。在接見官兵代表時，習又對駐西藏部隊作出的突出貢獻給予充分肯定。
新華社報道，習近平周三（21日）上午乘飛機抵達西藏林芝米林機場，當日了解雅魯藏布江及尼洋河流域生態環境保護，考察林芝市城市發展規劃、鄉村振興等工作。周四（22日）上午，習近平乘火車前往拉薩市，當日到拉薩哲蚌寺、八廓街、布達拉宮廣場，考察民族宗教、古城保護、藏文化傳承保護等工作，並與群眾交流。
其中在哲蚌寺，習充分肯定該寺這些年在擁護中共領導、擁護社會主義制度、維護祖國統一等方面作出的積極貢獻。他強調，要全面貫徹黨的宗教工作基本方針，積極引導藏傳佛教與社會主義社會相適應，促進宗教和順、社會和諧、民族和睦。