新鄉8000人被困 缺橡皮艇先救老幼

載石卡車投衛河 未能堵決口

受連續降雨影響，共產主義渠漫溢，昨晨5時，臨近衛河的鶴壁市浚縣新鎮泄洪，居民已疏散。位於浚縣馬頭村附近的衛河鶴壁段堤壩則出現近40米長決口。搶險人員稱，已投放好幾卡車的石頭，甚至將卡車開到水中仍未能堵住決口；當地需緊急徵集鋼筋焊接成為鋼筋鐵籠裝石沉水堵住決口。新鄉市主要河道出現明顯漲水過程，30座中小型水庫有29座蓄滿溢洪。目前共產主義渠、衛河沿岸，以及新鄉市的衛輝市、輝縣、鳳泉區等地汛情告急。

缺物資乏人手 災民籲當局援助

新鄉衛輝市昨遭洪水圍困，多條通向該市的道路被洪水淹沒，部分路段水深超過兩米。衛輝市下元村約8000名村民被困。當局徵調武警消防人員用橡皮艇疏散被困民眾。但由於當地物資匱乏和人員不足，為數不多的橡皮艇難以短期內疏散數千名村民。多名下元村村民向本報表示，村內22日夜間開始漲水，目前村民都轉至樓上暫避，並無生命危險。他們又希望政府能夠盡快調派救援物資與人員，協助村民疏散。救援人員表示，已向上級部門要求調派更多人力，但現時衛輝市救援物資尤其橡皮艇等較為緊缺，只能先疏散村內老幼等。

國家防總秘書長、應急管理部副部長兼水利部副部長周學文，22日率應急、水利、住建、衛健委等部門組成的國家防總工作組，趕赴新鄉協助指導防汛救災工作。新鄉市防汛抗旱指揮部昨發布3號公告稱，正組織解放軍、武警、民兵預備役、黨政機關幹部等多方力量，全力加固共產主義渠和衛河堤壩。新鄉市還將啟動衛輝市柳圍坡泄洪區泄洪。