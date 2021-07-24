鄭州隧道口 家屬徹夜等候親人消息 水泵抽水料今完成 官方指有人遇難未提數字

2公里隧道 積水最深13米

澎湃新聞昨日航拍畫面顯示，京廣路隧道周邊多台水泵持續抽水，消防官兵在場作業。截至昨日下午4時，隧道口車輛清理完畢，最深處還有超過3米深的積水，預計今日完成抽水工作。在現場指揮的安能集團負責人表示，全長近2公里的隧道內積水最深達13米左右，抽出的水量估計達20多萬立方米，之後的抽水難度會更大，因深入隧道的距離越來越遠，底部可能還有車輛和雜物等，認為隧道內情况還不明朗。

倖存者憶經過：爬車頂跳欄求救

新華社昨晚通報，隧道內仍有大量積水，上百輛汽車橫七豎八地堆在該隧道南出口，已確認有人員遇難，具體人數還在核實中。據內媒消息，在周三（21日）開始抽水時，工作人員已打撈到2具屍體，分別在南、北段隧道路口發現。現場救援人員稱，在北口找到的女死者據聞是在隧道旁的主幹道上行走，當時水很深就跨過欄杆，不知道欄桿下就是隧道口。幸存者劉琳憶述在隧道口棄車逃生經歷，稱下午4時多專門查了導航，隧道是正常通行的狀態。在出隧道口爬坡處，她被堵在原地2個小時。水在快7時瞬間湧上，車子被冲得一直打轉。她嘗試多次打開車門，使勁爬到車頂，再跳到隧道旁的欄桿上呼救，最後有兩名男士將她拉到地面。

鳳凰網報道，兩名14歲的初中生許玉昆和李浩鳴周二（20日）在京廣路隧道失聯，當時他們騎着同一輛電單車，下午4時42分稱「車被洪水冲跑了」之後杳無音信。他們的家人自排水工作啟動後一直在隧道旁等候。

特種兵出身的的士司機楊俊魁，當天在隧道口躍入泥水中，先後救起5名落水人員。其救人片段在網上流傳，的士公司昨稱授予他年度英雄司機稱號，並贈予一輛全新電動車以資表彰。

上海婦地鐵5號線尋夫 河南：56死

另一方面，鄭州地鐵5號線事故共解救乘客500餘名，官方公布12人遇難，但沒有公布遇難者名單。據網上圖片，一些民眾昨日仍在地鐵口聚集，等候失聯親友消息。從上海趕來的白女士稱，其丈夫鄒德強周二同時段搭乘地鐵5號線，在撤出車廂時被隧道中的疾流冲走，至今沒有消息。

截至昨日晚7時許，河南省應急管理廳公布16日以來強降雨已造成56人遇難、5人失蹤，全省133個縣（市、區）757.9萬人受災，緊急避險疏散58.5萬人，緊急疏散安置91.9萬人；倒塌房屋3830戶9943間。

明報記者

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