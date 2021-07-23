武漢病毒所：從未發生泄漏事件

袁志明表示，因為地處武漢，也因為抗擊疫情的工作，武漢病毒研究所受到全球關注，也被捲到各種謠言中。這些謠言給病毒所的科研人員帶來極大壓力，也干擾正常的科研工作，還對國際學術界的正常學術交流和科技合作帶來負面影響。

外媒指3研究員就診 中方稱謠言

針對「病毒實驗室泄漏」的說法，袁志明表示，新冠病毒是自然起源的，這已經成為學術界的普遍共識。他表示，注意到一些媒體十分關注武漢P4實驗室的安全性，並提到媒體曾經報道，「武漢病毒研究所有3名研究人員曾於2019年的11月份到醫院就診，其症狀和新冠病毒是一致的」，他斥這完全是無中生有，表示「只需要這些媒體記者告訴我們這3人的姓名，真相就可以水落石出了」。他又稱很早就提出這建議，但是直到現在並沒有收到任何回應。

袁志明最後強調，2019年12月30日前，武漢病毒研究所沒有接觸、保藏和研究過新冠病毒；武漢病毒研究所從來沒有設計、製造和泄漏病毒；目前為止武漢病毒研究所的職工和研究生，保持新冠病毒的「零感染」。

（新冠疫情）