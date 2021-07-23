世衛要查武漢實驗室泄毒 中方不接受 國家衛健委斥第二階段溯源不尊重科學

【明報專訊】世衛組織上周敦促中國對世衛的新冠病毒溯源工作第二階段調查給予更多配合，並增加透明度。國家衛健委副主任曾益新昨在國新辦舉行的新聞發布會上，批駁世衛第二階段溯源計劃將「中國違反實驗室規程造成病毒泄漏」作為研究重點，指這透露出對常識的不尊重和對科學的傲慢態度，中方不可能接受。世衛專家組中方組長梁萬年則提出，建議第二階段溯源應到還未開展過調察的國家去做。
曾益新：已完全滿足世衛專家要求
觀察者網報道，曾益新在發布會開始時說，今年初世衛組織國際專家組來華開展病毒溯源工作，中國全力支持，完全滿足世衛專家參訪要求，讓他們去了所有想去的單位，包括金銀潭醫院、華南海鮮市場、武漢病毒研究所等9個單位；會見了所有想見的人，包括醫務人員、實驗室人員、科研人員、市場管理人員和商戶、居民、康復的患者等。
世衛專家組1月至2月在中國調查後，得出病毒由實驗室泄露的說法「極不可能」。世衛調查團團長恩巴雷克（Peter Embarek）3月30日曾在記者會上表示，由於實驗室泄露說並非他們此次中國研究的關鍵或主要關注點，這一假設「並沒有像其他假設那樣得到同樣的關注和工作深度」。
中方建議去沒被調查國家
世衛總幹事譚德塞上周四在日內瓦稱，第一次調查期間，中國沒與世衛團隊分享新冠大流行之前和開始時的原始病人數據。他還呼籲提供有關武漢實驗室的明確信息，指出不應過早就病毒是否涉及實驗室泄漏下定論。
曾益新表示，「說實話，當我一開始看到世衛的第二階段溯源計劃的時候，我是十分吃驚的」。他表示，在這個計劃裏，將「中國違反實驗室規程造成病毒泄漏」這個假設作為研究重點之一，透露出對常識的不尊重和對科學的傲慢態度，「我們是不可能接受」。他指出，中國政府一貫支持科學地開展病毒溯源，反對將溯源工作政治化，第二階段病毒溯源應該在第一階段病毒溯源的基礎上來延伸，而不應該對得出的結論再重複調查。梁萬年也建議，如果有些國家需要在這方面進一步研究的話，從中方角度來看，應到還沒有開展過像在武漢實驗室考察的國家去調查。
世衛華專家：數據我們已提供
只是不讓你帶走
梁萬年又表示，關於早期病人的數據，世衛專家組進入武漢時中方「全部展示」過，但礙於中方私隱方面的規定，沒同意提供原始數據，也沒有讓世衛專家複製和拍照。BBC引述他說，「什麼叫不提供？其實給你看了，我們共同分析了，我們以為這就是提供了，只不過不讓你把數據帶走」。他說，當時國際專家「給予了充分理解」。他又說，記得當時做研究的時候，「我們的專家團隊，對這一點大家是沒有意見的，認為中方提供的這些數據我們是共同研究的」。