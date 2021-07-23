世衛要查武漢實驗室泄毒 中方不接受 國家衛健委斥第二階段溯源不尊重科學

曾益新：已完全滿足世衛專家要求

觀察者網報道，曾益新在發布會開始時說，今年初世衛組織國際專家組來華開展病毒溯源工作，中國全力支持，完全滿足世衛專家參訪要求，讓他們去了所有想去的單位，包括金銀潭醫院、華南海鮮市場、武漢病毒研究所等9個單位；會見了所有想見的人，包括醫務人員、實驗室人員、科研人員、市場管理人員和商戶、居民、康復的患者等。

世衛專家組1月至2月在中國調查後，得出病毒由實驗室泄露的說法「極不可能」。世衛調查團團長恩巴雷克（Peter Embarek）3月30日曾在記者會上表示，由於實驗室泄露說並非他們此次中國研究的關鍵或主要關注點，這一假設「並沒有像其他假設那樣得到同樣的關注和工作深度」。

中方建議去沒被調查國家

世衛總幹事譚德塞上周四在日內瓦稱，第一次調查期間，中國沒與世衛團隊分享新冠大流行之前和開始時的原始病人數據。他還呼籲提供有關武漢實驗室的明確信息，指出不應過早就病毒是否涉及實驗室泄漏下定論。

曾益新表示，「說實話，當我一開始看到世衛的第二階段溯源計劃的時候，我是十分吃驚的」。他表示，在這個計劃裏，將「中國違反實驗室規程造成病毒泄漏」這個假設作為研究重點之一，透露出對常識的不尊重和對科學的傲慢態度，「我們是不可能接受」。他指出，中國政府一貫支持科學地開展病毒溯源，反對將溯源工作政治化，第二階段病毒溯源應該在第一階段病毒溯源的基礎上來延伸，而不應該對得出的結論再重複調查。梁萬年也建議，如果有些國家需要在這方面進一步研究的話，從中方角度來看，應到還沒有開展過像在武漢實驗室考察的國家去調查。

世衛華專家：數據我們已提供

只是不讓你帶走

梁萬年又表示，關於早期病人的數據，世衛專家組進入武漢時中方「全部展示」過，但礙於中方私隱方面的規定，沒同意提供原始數據，也沒有讓世衛專家複製和拍照。BBC引述他說，「什麼叫不提供？其實給你看了，我們共同分析了，我們以為這就是提供了，只不過不讓你把數據帶走」。他說，當時國際專家「給予了充分理解」。他又說，記得當時做研究的時候，「我們的專家團隊，對這一點大家是沒有意見的，認為中方提供的這些數據我們是共同研究的」。

（新冠疫情）