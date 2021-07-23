美副卿後日訪華 防疫為由天津會王毅

周三晚，外交部以發言人答記者問的形式，公布舍曼訪華的消息。發言人稱，美方提出希安排舍曼近期訪華，同中方就中美關係交換意見。經雙方商定，舍曼將於7月25至26日訪問天津。屆時主管中美關係的副外長謝鋒將與舍曼會談，之後國務委員兼外長王毅將會見舍曼。發言人指出，中方將向美方表明對發展中美關係的原則立場以及維護自身主權安全發展利益的堅定態度，要求美方停止干涉中國內政、損害中方利益。

昨日外交部發言人趙立堅在例行記者會上回應有關問題時表示，將此訪安排在天津，主要是出於防疫安排，還有考慮到天津離北京比較近的原因。

舍曼訪華一波三折 上周六現轉機

舍曼訪華可謂一波三折，香港《南華早報》上周三稱舍曼將訪華，但上周美公布舍曼亞洲訪問行程中並沒提及中國。英國《金融時報》稱，舍曼取消訪華，是因為中方安排謝鋒與她會面，被認為級別不匹配；另外美方也不接受王毅以視像方式與舍曼會面。至上周六，事情又現轉機，有美高級官員表示，中美正在就舍曼訪華行程磋商。

周三（21日），美國國務院發聲明公布舍曼將於25至26日訪華，提到將與王毅和其他官員會面。

路透社報道，美國務院發言人普萊斯（Ned Price）隨後在例行記者會上強調，舍曼將向中國展現和示範「負責且良性的競爭是什麼樣子」；兩國關係將會走向競爭，但希望不要轉變為危險衝突。