無人機助災民恢復通訊 衛星監測水情供災後評估

另據微信公眾號「中國高分觀測」消息，水災發生後，高分三號衛星、高分六號衛星立即對災區觀測，已安排衛星成像兩次，獲取災區3幅有效數據，共享3幅歷史數據，並提供給應急管理部等部門，後續高分衛星將繼續助洪澇監測和災後評估。

河南文物受影響 少林寺覆土坍塌

河南古都眾多，多處文物亦在暴雨中受到影響。國家文物局微信公眾號報道稱，鄭州、洛陽、鞏義等文物單位密集地區，部分博物館和考古工地有滲漏進水情况，多處全國重點文物保護單位、省級重點文物保護單位遭受不同程度破壞。鄭州商城遺址、龍門石窟、嵩山少林寺等地覆土坍塌，文物本體暫時安全。

據中新社報道，2006年被列為世界文化遺產的河南安陽殷墟景區，周三起已暫停對外開放，由於露天遺址進水較多，複製夯土層被冲刷，工作人員用抽水設備排水。景區部分房屋亦滲水，好在整體地勢較高，遺址、文物目前相對安全。