採訪手記：趕赴災區採訪 行程進退失據

出發前夜，記者向鄭州同行了解當地的情况，對方囑記者要有足夠的心理準備，一是當地供電不夠穩定，發稿可能受影響；其次城區仍有積水，道路中斷，車輛難以保障下，恐寸步難行。而最大的問題卻是前往鄭州的交通也大受影響。

駐京記者一早趕到高鐵站，上車時被告知車次取消；改購其他班次車票，也被告知仍有被取消之虞。好不容易補票上了開往鄭州的列車，行至邢台，又因新鄉泄洪而被迫滯留。記者被迫從邢台租車前往新鄉輝縣。但司機有言在先，因擔心積水損車，死活不肯進入市區。

新鄉受災嚴重 需趟水行入城

當日新聞報道，新鄉輝縣是受災比較嚴重的地區之一，昨日還有一家醫院的300多名老人被困。記者下車後，要一路趟水步行入城。渾濁的洪水，流淌湍急，若不小心，就有被冲倒的可能；事實上記者最初試水時，也幾乎被冲了個趔趄。

水災也導致當地無法提供正常的食宿服務，記者至晚上10時許，才終於尋找一間仍開門的食店，吃上昨日的第二頓飯。此時雨已停歇，接下來交通也應該可以慢慢恢復吧？

明報記者 鄭海龍