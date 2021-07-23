鄭州隧道排水 現汽車墳場死傷未明 河南水災累計33死8失蹤 強雨帶北移

新鄉降水量相當鄭州 7水庫溢流

河南省氣象台昨日凌晨繼續發布最高級暴雨紅色預警，安陽、鶴壁、新鄉等地一小時降水量達50毫米以上，並持續至下午。距鄭州不到100公里的新鄉市，連日降水量與鄭州相當，全市7座中型水庫溢流，77萬人受災；當地「共產主義渠」超出警戒水位2.5米，洪水漫溢進入衛河，下游群眾須緊急轉移。河南省應急管理廳昨日上午表示，強降雨已造成全省103個縣（市、區）877個鄉鎮300.4萬人受災，因災死亡33人，失蹤8人。

除了已結束救援的地鐵水浸事故，鄭州近兩公里長的京廣路隧道周二（20日）晚亦在5分鐘內被淹沒，至昨日救援人員使用大功率抽水機排放積水，水位逐漸下降。根據網上影片，隧道口逐漸露出大量被淹車輛，堆疊在一起，場景駭人。由於昨日尚在抽水，未知隧道內傷亡情况。《大河報》報道指，隧道是受災最嚴重的地點之一，曾有大量民眾被困橋上，大量汽車被冲進隧道。一條隧道甫遭水浸的影片顯示，幾輛汽車在大水中浮沉，一名白色短袖男士游到車邊，救出將被淹沒的數人。昨日亦持續有尋找鄭州失聯親友的消息在網上發布。

發改委副主任殉職 氣象局長「連人帶車」被冲走

河南新密市發改委副主任王俊杰遇洪水殉職。他周二（20日）晚前往當地糧倉查看災情，當晚11時在大隗鎮香樟河畔附近遭遇洪水失聯，遺體昨日被找到；另3名同事在此前獲救。而被洪水冲走後獲救的鞏義市氣象局長趙建彪，昨日脫險後回應，他並非是人被洪水冲走，而是「連人帶車一起被冲走」。他把車玻璃踹碎後逃出車頂呼救，兩個小時後被村民聽見，二三十人合力用繩子將他救回。另有救援隊昨日從鄭州滎陽一個坍塌房屋的廢墟中，救出一名被困1日1夜的3個月大嬰兒（圖1），其母親至今下落不明。

廢墟救出被困嬰 母親下落不明

新鄉輝縣市共濟醫院600多人昨日被困，極目新聞引述院長李女士稱，醫院內現有380位老人，150位病人，150名職工，醫院一樓都被淹了，淹水最深的地方有兩米，一樓的大型設備、牀上用品、各種物資等全部浸泡，住院的病人和老人都已轉移到了樓上，目前人員都是安全的，當務之急就是需要吃的。

另外，國家防汛抗旱總指揮部工作組周三上午抵達鄭州，現場查看和指導郭家嘴、常莊水庫險情處置，並對救援工作作出指示。台灣總統蔡英文此前對水災表達慰問，國台辦昨日感謝台灣「有關方面和各界人士關切」。

明報記者

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