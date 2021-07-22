中移動傳購「太平洋電訊商」 澳媒：美澳欲聯手阻止

Digicel旗下Digicel Pacific是太平洋地區最大的電訊商，其中在巴布亞新幾內亞和瑙魯的市場份額分別為91%和100%，在瓦努阿圖和薩摩亞市佔率均超過六成，年利潤逾3億美元。但母公司去年因出現債務危機申請破產，擬對其74億美元債務再融資，中國移動提出收購意向。

堪培拉憂國安 助澳企競購

《澳洲金融評論報》昨引述多名美國和澳洲官員稱，兩國已就Digicel出售案展開對話。澳洲政府認為出售案涉及國家安全，擔心Digicel一旦被中資收購，可能會被用來監聽鄰國、監視出訪島國的澳洲官員及干預當地政治。

澳洲政府有意資助本土公司「澳洲電訊」（Telstra）參與競購，涉及競購金額達20億澳元（約114億港元）。澳洲電訊本周證實，正洽談收購事宜。美國國務院和美國國際開發金融公司則正評估及關注Digicel於加勒比海、中美洲及太平洋地區的業務。報道指出，美澳此次聯手，是美國總統拜登「重建更好世界」計劃的熱身試驗。拜登6月於G7峰議提出該計劃，以反制中國「一帶一路」倡議。