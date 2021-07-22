機場17清潔工染疫 南京全民檢測 源頭未明 接種疫苗計劃暫停

國家衛健委昨日通報，內地前天新增確診22宗，其中本土病例兩宗，均在雲南。此外，南京市衛健委通報，當天在祿口國際機場工作人員定期核酸檢測中，有9人樣本呈陽性；機場所在的江寧區連夜開展檢測。昨天下午，南京通報共發現17份檢測樣本呈陽性，其中9人確診，5人為無症狀感染（隱形患者），仍有3宗陽性待進一步診斷，共找出157名相關的密切接觸者。

央視新聞報道，南京市衛健委主任方中友昨在記者會表示，目前17名陽性患者均為機場清潔工，仍在追查感染源頭，由於患者主要是在機場、航班上從事清潔工作，較有可能是由境外病例引起感染，但最終還要按溯源、測序和流行病學調查結果確定。

據南京市衛健委披露的其中9名核酸陽性病例的行蹤，其中一名44歲隱形患者從事客艙清潔工作，另外8名均從事機場清潔。病例居住地涉及江寧區祿口街道、銅山新門村及溧水區石湫街道九塘村。

4區列「中風險」推居家令 禁的士客運進出

祿口街道謝村社區、白雲路社區、石墊村、溧水區石湫街道九塘行政村毛家圩自然村，昨起由低風險地區調整為中風險地區，民眾足不出戶。祿口街道實施封控，人員只進不出。該地區內各類公共場所，如非必要須立即關停，密閉娛樂場所亦停業。全市核酸檢測於昨天下午開始，其間暫停新冠疫苗接種。

南京防疫指揮部發布通告，倡導民眾非必要不離開南京，而離市者須持48小時內檢測陰性證明。目前，南京市內暫停重點封控區及周邊的公共交通站點，江蘇全省暫停進出中高風險地區的道路客運班線、的士、網約車及順風車業務。

界面新聞引用航班資訊平台「飛常準」App數據報道，前日起至昨晚8時40分，祿口機場取消進出港航班480餘架次，取消佔比達六成。東部機場集團總經理徐勇昨在記者會表示，集團前日已成立疫情處置專班小組，組織全員檢測。機場亦升級防護標準，有檢測結果前，所有員工要穿保護衣上班。

（綜合報道）

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