300航班取消 高鐵站逾萬人滯留

載逾700人 列車缺水糧受困40小時

鐵路方面，據內地傳媒報道，一輛於周一下午4時許開出、由鄭州前往甘肅蘭州的K226列車，載逾700人，於離開鄭州站後的第二個車站鐵爐站停靠逾40小時，缺乏食水食物；至昨日下午方獲鐵路部門派員送物資作補給。

中新社引述國鐵集團消息，受暴雨影響，鄭州至洛陽區間的鄭西高鐵、隴海鐵路發生水漫路段、路基坍塌、設備淹水等情况，列車無法通行；途經鄭州地區的京廣高鐵、徐蘭高鐵、寧西鐵路等路線的運輸秩序均受影響。目前這些路線已採取限速運行、中途站待避、停運等措施，確保列車安全。據「21世紀經濟」報道，高鐵鄭州東站一度有2至3萬旅客滯留，由鐵路部門開通小量列車，將他們疏散到武漢、長沙等周邊車站。

另據鄭州機場官方發布，因為19至20日的大雨影響，鄭州機場周二取消了303架次。昨日中午12時前，鄭州機場不接受進港航班。T2航站樓內停留旅客約1100人。