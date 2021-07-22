困地鐵4小時 「開始交代身後事」 倖存客：水流及頸 陸續有人缺氧

該乘客說，自己周二（20日）下午乘5號線回家，從黃河路站開始，列車一度緊急停駛，但沿路一直有乘客上車。事故在海灘寺站與沙口路站間發生，列車停下，車廂外的水急速向上湧，水逐漸灌進車廂。

婦孺長者久泡水中體力不支

由於地鐵東往西行駛，由於涉事路段地勢東低西高，車尾水流的上漲速度明顯高於車頭。乘客遂往車頭聚集，並嘗試與外界聯繫，撥打119、110。「最可怕是在晚上9時左右，當時窗外的水已經差不多一人多高了，車廂後半截水也已經到頂」，自己當時在車廂中間處，「人群後半截，水流基本已經漫到了脖子。身邊陸續有人出現缺氧、低血糖的症狀，發抖、大喘氣、干嘔。當時車廂內還有孩子、孕婦、老人，大都因為久泡水中體力不支，出現各種身體狀况」。看到車廂外水位越過頭頂時，該乘客說自己「做好了出不去的準備」，「當時我還不敢和爸媽說，只敢給表哥、表姐還有朋友發消息。9點前還不斷拜託他們聯繫救援人員，後來基本都是交代一些身後事了」。

「大河報」引述獲救的李女士說，晚上8點10分左右，聽到消防員在砸車廂玻璃，玻璃砸開後，所有人呼吸終於順暢，接着「每個人都喊着讓暈倒的人先走，每個人都在幫扶自己身邊暈倒的人」。最終乘客循救援員指示步出行車隧道。官方數據指出事件中共疏散500多人，其中12人不治，5人受傷送院。截至昨晚，仍有多人在網上表示有乘搭5號線的親友失聯。