水淹地鐵12死 官方稱暴雨「5000年一遇」 周一起多次預警未促停工 河南至少25死124萬人受災

鄭州地鐵官網昨日轉為黑白色悼念。綜合內媒報道及氣象台數據，地鐵水浸前夕，鄭州周二下午4時至5時降雨量達201.9毫米，相當於北京半年降雨量。鄭州氣象台周一（19日）已發布最高級別的暴雨紅色預警，周二上午6時、9時、12時及下午4時延長預警；周一河南已有至少13座大中型水庫超汛限水位，據《河南省氣象災害防禦條例》，地方政府應根據預警等級和應急預案，採取停工、停業、停課、交通管制等應急措施。不過今次雨災未見當地政府發出停工停課要求。

鞏義2萬人疏散 局長一度被冲走

河南省政府昨日下午召開防汛應急發布會，稱據不完全統計，上周五（16日）以來暴雨造成全省89個縣（市、區）560個鄉鎮逾124萬人受災，25人死亡、7人失聯。除鄭州外，河南省內多處傳出災情，位於鄭州西側的鞏義全市多處房屋、圍牆倒塌，至少4人死亡，14座水庫滿溢，兩個鎮區大範圍被淹，2萬多人要疏散。當地氣象局局長趙建彪，周二（20日）更在赴市政府匯報工作途中被大水冲走，直到當天下午才被民眾救起。

國家主席習近平昨日對救災工作作出指示，要求各級領導幹部「把保障人民群眾生命財產安全放在第一位，身先士卒、靠前指揮，迅速組織力量防汛救災，妥善安置受災群眾，嚴防次生災害，最大限度減少人員傷亡和財產損失」。「人民網」軍事頻道稱，按習近平指示，截至昨午3時，中央軍委已部署中部戰區解放軍和武警部隊、民兵應急力量5700多人，舟車裝備148台，在鄭州、洛陽、新鄉等30多個險情地段救援。另據中央社報道，台灣總統府發言人張惇涵昨日轉述總統蔡英文的慰問與關切。

鄭州早前稱建海綿城市 投535億防汛

鄭州近年斥巨資改善防洪問題，在2018年公布的城市總體規劃中，提及至2020年要投入534.8億元人民幣（約642.7億港元）建設「海綿城市」，在主城區規劃191條澇水行泄通道、73座雨水調蓄池，並期望「城市達標區」佔比在2020年達到23.6%。《鄭州日報》今年5月報道，該市自計劃以來已消除125個易澇點，「截至目前，建成區內未發生嚴重內澇災害」。

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