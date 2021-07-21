珠海隧道滲水事故 搜獲3人均遇難

當局指距受困點仍有300米

「珠海發布」微信公眾號引述黃志豪表示，截至昨日上午8時，救援作業面已向隧道內推進856.1米，距離受困點仍有303.9米，隧道內水位下降16.5米。現場還有近2000人、400多台設備在持續工作，將全力以赴搜索和救援。

黃志豪表示，接下來，一是繼續把救援作為首要任務，盡最大可能在最短時間內搜救其他被困者；二是切實做好善後處置以及安撫工作，充分考慮到遇難者、被困者家屬情緒和需要，繼續加強心理疏導和人文關懷，用心用情做好生活保障等服務；三是全力協助廣東省調查組開展事故調查，查明事故原因，該負什麼責任就負什麼責任，該怎麼處理就怎麼處理，給社會一個交代。

上周四（15日）凌晨3時30分左右，珠海市興業快線項目石景山隧道施工段1.16公里位置發生透水事故，導致14名施工人員被困。周一（19日）下午3時20分和3時38分，救援人員在事故現場距隧道左洞洞口約1060米和1070米處發現2名被困者，經醫療鑑定已無生命迹象。